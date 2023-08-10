Продірявлені та підбиті: нові кадри пошкоджень танкера SIG та "Оленегорського горняка"

Морські дрони з різницею в один день атакували російський танкер SIG та великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Внаслідок атаки два судна зазнали суттєвих ушкоджень.

Сумнівно, що російські кораблі повернуться до виконання завдань, зважаючи на ураження внаслідок атак. Нові кадри пошкоджень у своєму телеграм-каналі опублікував активіст та волонтер Сергій Стерненко, передає 24 Канал.

Читайте також Брехня і безсилля: в ISW проаналізували реакції Росії на підбитий "Оленегорський горняк"

Пошкодження російських суден

Російський танкер Sig, який був атакований морським дроном 4 серпня зазнав чималих ушкоджень. На відео, яке виклав Сергій Стерненко видно величезну дірку на боковій частині корабля.

Значні пошкодження отримав і великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Його морські дрони атакували в ніч на 4 серпня. На фото видно ушкодження на лівому борті судна.

Зауважимо, що раніше речник Військово-Морський сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що шанси відновити "Оленегорський горняк" є мізерними, як і його повернення до північного флоту. Ремонт корабля, до слова, ускладнюють навіть бюрократичні процеси, не говорячи вже про виробничі потужності, які мають бути на відповідному рівні.

Атака на російські кораблі: що відомо