Сигнал Лукашенку: Латвія направила до кордону з Білоруссю тисячі військових

Латвія розпочала масштабні військові навчання біля кордону з Білоруссю. Вони отримали промовисту назву Decisive Point, у перекладі – "Вирішальний момент".

Все це відбувається на тлі загострення на білорусько-польському кордоні. Відповідну заяву зробив Артіс Пабрикс, очільник Міністерства оборони Латвії.

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Військові навчання – це сигнал Мінську

Урядовець уточнив, що навчання розпочалися 13 листопада й триватимуть до 12 грудня. Маневри проходитимуть у прикордонному Латгальському районі. Туди вже прибули близько 3 тисяч військових збройних сил Латвії та підрозділів національної гвардії.

Я попросив провести військові навчання, аби наші білоруські "колеги", якщо їх можна так назвати, зрозуміли, що це недарма,

– наголосив він.

Пабрикс також пояснив, що його міністерство аналізує різні варіанти ймовірного розвитку подій. У відомстві не виключають, що групи мігрантів можуть вирушити до кордону Білорусі з Латвією. "Ми готові до цього", – запевнив він.

Інші деталі про маневри біля кордону

В латвійському оборонному відомстві пояснили, що у ході навчань планують перевірити можливості широкомасштабного співробітництва різних військових та командних структур, а також логістику та мобільність. Там підкреслили, що держави-члени ОБСЄ, серед яких Росія та Білорусь, були попереджені про маневри.

Україна також проводить навчання

Зважаючи на ситуацію з мігрантами, Україна також оголосила про навчання територіальної оборони біля кордону з Білоруссю. У МВС уточнили, що наразі є до 10 ділянок кордону, через які біженці можуть спробувати прорватися у нашу країну. Одна з таких розташована на перехресті трьох держав та є особливо проблемною, зазначили у РНБО.

Українські прикордонники та нацгвардійці відпрацьовують різні ситуації та вчаться прикривати один одного у випадку провокацій ймовірних порушників. До навчань залучили військову техніку. "Ми готові до оборони й захисту нашого державного кордону", – підкреслив Сергій Дейнеко, голова Державної прикордонної служби.

Після розпаду СРСР українсько-білоруський кордон протягом тривалого часу був майже не облаштованим. Перші прикордонні знаки там почали встановлювати лише у 2015.