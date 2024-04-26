Кілька дзвінків можуть вирішити хід війни в Україні: наскільки це реально
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що один телефонний дзвінок Владіміра Путіна Сєргєю Шойгу міг би припинити війну в Україні. Однак всі розуміють, що у Путіна є лише одна дорога – вперед.
Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що він припускає ще два дзвінки, які могли б зупинити війну. Серед них – дзвінок від лідера Китаю Сі Цзіньпіна Владіміру Путіну.
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Ще два фантастичних дзвінки
За словами політтехнолога, китайський лідер має подзвонити Путіну з ультимативною вимогою завершити війну. Інакше Китай припиняє підтримку, навіть порятунок російської економіки і приєднується до міжнародних санкцій.
Або ж дзвінок від президента США до Путіна з умовою, що вони знімають "червоні лінії" із заборони на удари вглиб російської території та поставляють Україні сотні видів далекобійної зброї, а також стимулюватимуть для цього європейські країни. Все це могло б бути, але не станеться,
– сказав Тизенгаузен.
Він зауважив, що можна і далі говорити про фантастичні дзвінки, але треба думати реально, а саме – що можна зробити, щоб Путін завершив війну.
Було б краще, щоб поляки не блокували кордон з Україною і не завдавали шкоди українській економіці. Можливо, давали трохи більше зброї або жорсткіше працювали за санкціями проти Росії. Все, що можна зробити посильно, треба робити,
– підкреслив політтехнолог.
Водночас Борис Тизенгаузен дякує полякам за віру в Україну, оскільки вони були першими, хто почав постачати серйозне озброєння в Україну.
Українська формула миру: що відомо
- Ще у 2022 році Володимир Зеленський озвучив на саміті країн G7 формулу миру. Вона передбачає забезпечення радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки; звільнення всіх полонених; виведення російських військ і припинення бойових дій; недопущення ескалації; фіксацію закінчення війни тощо.
- За словами президента України, після озвучення цієї формули світ обговорював різні бачення та підходи щодо відновлення українського державного кордону та чесного миру. Однак 28 жовтня 2023 року на Мальті вже відбувся саміт щодо формули миру, в якому взяли участь радники і дипломатичні представники 66 держав. Тоді велася робота над 5 пунктами з 10 з основного документа.
- "Ми зацікавлені, щоб усі держави – європейські, всього світу, безумовно, Індія, Африка, Китай – були долучені до того, щоб закінчилась ця війна, щоб підтримувати нашу справедливу формулу миру", – підсумував Зеленський.
- До слова, Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15 – 16 червня 2024 року. У саміті планують брати участь країни ЄС, країни-члени G7, а також Китай та Індія. Росія одразу ж зробила заяву, що не братиме участі в переговорах.