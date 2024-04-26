Кілька дзвінків можуть вирішити хід війни в Україні: наскільки це реально

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що один телефонний дзвінок Владіміра Путіна Сєргєю Шойгу міг би припинити війну в Україні. Однак всі розуміють, що у Путіна є лише одна дорога – вперед.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що він припускає ще два дзвінки, які могли б зупинити війну. Серед них – дзвінок від лідера Китаю Сі Цзіньпіна Владіміру Путіну.

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Ще два фантастичних дзвінки

За словами політтехнолога, китайський лідер має подзвонити Путіну з ультимативною вимогою завершити війну. Інакше Китай припиняє підтримку, навіть порятунок російської економіки і приєднується до міжнародних санкцій.

Або ж дзвінок від президента США до Путіна з умовою, що вони знімають "червоні лінії" із заборони на удари вглиб російської території та поставляють Україні сотні видів далекобійної зброї, а також стимулюватимуть для цього європейські країни. Все це могло б бути, але не станеться,

– сказав Тизенгаузен.

Він зауважив, що можна і далі говорити про фантастичні дзвінки, але треба думати реально, а саме – що можна зробити, щоб Путін завершив війну.

Було б краще, щоб поляки не блокували кордон з Україною і не завдавали шкоди українській економіці. Можливо, давали трохи більше зброї або жорсткіше працювали за санкціями проти Росії. Все, що можна зробити посильно, треба робити,

– підкреслив політтехнолог.

Водночас Борис Тизенгаузен дякує полякам за віру в Україну, оскільки вони були першими, хто почав постачати серйозне озброєння в Україну.

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