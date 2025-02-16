Сікорський на тлі заяв Зеленського заявив, що Європа не створюватиме єдину армію

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю польському державному телебаченню заявив, що країни Європи не будуть створювати єдину армію на тлі загрози з боку Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Таким чином, він відповів на заклики українського президента Володимира Зеленського під час його перебування на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Яка позиція Польщі

Український лідер заявив, що настав час для створення єдиних європейських збройних сил. Коментуючи ці слова, польський міністр зазначив, що варто "бути обережним з цим терміном", оскільки люди можуть зрозуміти це по різному.

Якщо під цим розуміти об’єднання національних армій, то цього не буде. Однак я підтримую ідею про те, щоб Європейський Союз розвивав свою власну обороноздатність,

– заявив Сікорський.

За його словами, наразі у ЄС формують посилену бригаду.

Також Радослав Сікорський вкотре повторив, що наразі Варшава не розглядає можливість відправки польських військ в Україну, оскільки, як каже міністр, Польща зобов'язана перед НАТО захищати східний фланг Альянсу, тобто свої землі.

До слова, раніше міністр закордонних справ Радослав Сікорський припустив, що Євросоюз змушуватимуть до угоди з Росією. Він підкреслив, що Європа сильніша, ніж вважає Росія, і наголосив на необхідності справедливого миру для України.