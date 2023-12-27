ЗСУ ухвалили правильне рішення: полковник запасу пояснив, на що саме впливає нестача боєприпасів

В грудні 2023 року командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що через нестачу боєприпасів Сили оборони були змушені суттєво скорегувати свої плани. Водночас партнери України й досі мають додаткові засоби, якими можна перекрити дефіцит артилерійських снарядів.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він переконаний, що в умовах нестачі боєприпасів перехід до оборонних дій є слушним рішенням.

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Як саме нестача боєприпасів плинула на фронт

У своєму коментарі Тарнавський зазначив, що ті наступальні дії, які планував Генштаб, зараз немає можливості провести.

"Річ у тім, що в наступі використання боєприпасів зростає в 3 – 5 разів порівняно із обороною. Саме тому було ухвалене правильне рішення дочекатися від західних партнерів фінансування, постачання техніки та боєприпасів для того, щоб планувати подальші дії", – пояснив Світан.

: в США Конгрес не зумів ухвалити рішення про виділення коштів на військову допомогу Україні. Також чиновники ЄС публічно повідомляли, що не встигають виробити для України мільйон боєприпасів до березня 2024 року.

Саме в таких обставинах Сили оборони зробили плавний перехід від наступальних дій до оборонних із розрахунком, що в таких умовах боєприпасів вистачить на більш тривалий термін.

Що робити Україні в разі відсутності боєприпасів

За канонами військового мистецтва, якщо армія не може отримати певний тип озброєння, його зазвичай можна замінити іншим озброєнням. До того ж такі методи заміщення можна застосувати до зброї будь-якого рівня ураження.

Прикладом цього було, зокрема, було рішення Сполучених Штатів поставити Силам оборони касетні боєприпаси 155-мм калібру. Вони не були першочерговим запитом українських посадовців, але потрапили в перелік військової допомоги, щойно виник ризик нестачі традиційних снарядів.

Нестачу боєприпасів одразу може заступити ухвалення політичного рішення про надання 50 установок HIMARS і ракет M26 до них. Це ракета з касетними боєприпасами з дальністю 30 – 45 кілометрів залежно від модифікації. Їх (на озброєнні у США – 24 Канал) є десятки тисяч одиниць,

– зазначив військовий експерт.

Отримання таких ракет дозволило б Силам оборони провести чергову наступальну операцію на одному з напрямків або суттєво посилити українські спроможності в обороні. Крім того, майбутнє отримання Україною західних винищувачів дозволить Силам оборони зменшити свої потреби в боєприпасах завдяки ширшому використанню авіабомб.

Саме такі механізми заміщення боєприпасів і потрібно показувати партнерам України, щоб у майбутньому мати можливість отримати від них таку зброю.

Боєприпаси для України: що відомо