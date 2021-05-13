Слідчі ДБР прийшли з обшуками до Тупицького, – ЗМІ

У будинку Олександра Тупицького відбувається обшук. Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли до нього зранку 13 травня.
Джерело:ZN.UA
Правоохоронці обшукують будинок у присутності Тупицького, його дружини, двох малих дітей та адвоката. Обшуки проводять відповідно до ухвали Печерського суду.
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Яка мета обшуків
В ухвалі зазначили, що обшуки тривають, задля виявлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, пошук знаряддя порушення або майна, набутого у результаті його вчинення, а також для встановлення розшукуваних людей.
В ухвалі не розповіли про докази, адже клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Засідання суду, на якому ухвалили рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі.Зверніть увагу! 24 канал зв'язався із ДБР для уточнення інформації. Згодом ми доповнимо цю новину.
Що відомо про справу Тупицького
- 19 січня 2021 року ДБР повідомило Тупицькому про підозру щодо надання неправдивих свідчень та підкупу свідка.
- Інше кримінальне провадження щодо судді стосується вчинення самоправства.
- Після скандальних рішень Конституційного Суду у лютому президент Володимир Зеленський вже вдруге відсторонив Тупицького від посади голови КСУ.
- У кінці березня Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ.
- У квітні 49 нардепів почали оскаржувати указ Зеленського.
- До речі, судові засідання щодо справи Тупицького тривають, однак суддя на них не приходить. Наприклад, минулі засідання він пропускав нібито тому, що потрапив в лікарню.