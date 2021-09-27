Сили НАТО в Косово прибули на адмінмежу з Сербією

27 вересня 2021 , 16:14
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Джерело:

Kosovo Online

Міжнародні сили з підтримки миру в Косові (КФОР) 27 вересня прибули до адміністративного переходу Яріньє. Крім того, вони хочуть збільшити кількість патрулів на території частково визнаної країни, зокрема й на півночі.

КФОР стежить за ситуацією на всій території Косово. Солдати НАТО зосередженні на своїй повсякденній роботі.

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Дотримуємось свого мандата, який витікає з резолюції Ради Безпеки ООН від 1999 року. Забезпечуємо безпечні умови та свободу пересування для всіх,
– заявили КФОР.

Що відомо про КФОР

Kosovo Force – Це міжнародні сили під керівництвом НАТО, які відповідають за забезпечення стабільності в Косово. Їх створили згідно з резолюцією Радбезу ООН №1244. 12 червня 1999 року КФОР зайшли у Косово. 
Джерело: Вікіпедія

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Автор: Софія Мінджоса