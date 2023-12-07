Вистежили з БпЛА й вдарили HIMARS: Сили оборони ліквідували російський вертоліт

Українські захисники вирішили привітати окупантів з нагоди Дня Збройних Сил України й надіслали "вибухову листівку". Так, завдяки влучним діям, Сили оборони змогли знищити російський вертоліт.

У мережі також опублікували кадри влучної роботи. До слова, відпрацювання було 6 грудня – у День Збройних Сил України.

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HIMARS передав вітання окупантам

Як повідомили у СтратКомі ЗСУ, у середу, 6 грудня, пілоти БпЛА Сил оборони відкоригували роботу HIMARS ЗСУ. Під час відпрацювання вдалося уразити особовий склад російського транспортного вертольота. Знищити ворожий вертоліт вдалося поблизу Лимана.

У ЗСУ додали, що вертоліт отримав пошкодження й функціонально знищенний.

Вітання з нагоди Дня Збройних Сил України,

– підписали відео у мережі.

Сили оборони знищили російський вертоліт: дивіться відео

Українські захисники збили російський Су-24М

Українські захисники 5 грудня збили російський бомбардувальник Су-24М. Це сталося поблизу острова Зміїний. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, російський літак був під прикриттям винищувача Су-30СМ і намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області.

Втім, завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь" український зенітний ракетний підрозділ ліквідував вороже повітряне судно.

"Давно не було у нашому активі збитих російських "сушок"! Виправляємо цю ситуацію! Схоже, крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем!" – прокоментував Олещук успішне відпрацювання й ліквідацію літака.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 324 літаки й стільки ж гелікоптерів. Загалом: так звана "друга армія світу" втратила: