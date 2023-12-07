Вистежили з БпЛА й вдарили HIMARS: Сили оборони ліквідували російський вертоліт
Джерело:СтратКом ЗСУ
Українські захисники вирішили привітати окупантів з нагоди Дня Збройних Сил України й надіслали "вибухову листівку". Так, завдяки влучним діям, Сили оборони змогли знищити російський вертоліт.
У мережі також опублікували кадри влучної роботи. До слова, відпрацювання було 6 грудня – у День Збройних Сил України.
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HIMARS передав вітання окупантам
Як повідомили у СтратКомі ЗСУ, у середу, 6 грудня, пілоти БпЛА Сил оборони відкоригували роботу HIMARS ЗСУ. Під час відпрацювання вдалося уразити особовий склад російського транспортного вертольота. Знищити ворожий вертоліт вдалося поблизу Лимана.
У ЗСУ додали, що вертоліт отримав пошкодження й функціонально знищенний.
Вітання з нагоди Дня Збройних Сил України,
– підписали відео у мережі.
Сили оборони знищили російський вертоліт: дивіться відео
Українські захисники збили російський Су-24М
Українські захисники 5 грудня збили російський бомбардувальник Су-24М. Це сталося поблизу острова Зміїний. Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, російський літак був під прикриттям винищувача Су-30СМ і намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одеської області.
Втім, завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь" український зенітний ракетний підрозділ ліквідував вороже повітряне судно.
"Давно не було у нашому активі збитих російських "сушок"! Виправляємо цю ситуацію! Схоже, крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем!" – прокоментував Олещук успішне відпрацювання й ліквідацію літака.
До слова, від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 324 літаки й стільки ж гелікоптерів. Загалом: так звана "друга армія світу" втратила:
- особового складу – близько 336 230 (+1 120) осіб;
- танків – 5 618 (+18);
- бойових броньованих машин – 10 482 (+26);
- артилерійських систем – 8 045 (+21);
- РСЗВ – 919 (+0);
- засобів ППО – 605 (+0);
- літаків – 324 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 116 (+33);
- крилатих ракет – 1 571 (+1);
- кораблів/катерів – 22 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 561 (+29);
- спеціальної техніки – 1 156 (+3).