Сили швидкого реагування НАТО посилюють боєготовність на тлі загострення в Україні

Німеччина підвищила рівень боєготовності своїх військ у межах Сил швидкого реагування НАТО. Це зробили на всяк випадок, якщо в Україні буде ескалація конфлікту.

Війська не переміщуватимуть, але до цього заходу підготуються. Таким чином скоротять час, який потрібне для передислокації у разі активації Сил реагування НАТО.

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Таке рішення схвалили у міноборони Німеччини. Зауважимо, що для передислокації, тобто переміщення військ необхідне політичне рішення Ради НАТО.

НАТО може розмістити в Східній Європі нові бойові групи

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс думає про розміщення нових бойових груп у Східній Європі. Зокрема, у Румунії та Чорноморському регіоні.