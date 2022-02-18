Сили швидкого реагування НАТО посилюють боєготовність на тлі загострення в Україні
18 лютого 2022 , 22:25Читать новость на русском
Джерело:Der Spiegel
Німеччина підвищила рівень боєготовності своїх військ у межах Сил швидкого реагування НАТО. Це зробили на всяк випадок, якщо в Україні буде ескалація конфлікту.
Війська не переміщуватимуть, але до цього заходу підготуються. Таким чином скоротять час, який потрібне для передислокації у разі активації Сил реагування НАТО.
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Таке рішення схвалили у міноборони Німеччини. Зауважимо, що для передислокації, тобто переміщення військ необхідне політичне рішення Ради НАТО.
НАТО може розмістити в Східній Європі нові бойові групи
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс думає про розміщення нових бойових груп у Східній Європі. Зокрема, у Румунії та Чорноморському регіоні.
Все через загрози Росії, оскільки ознак деескалації не бачать.
Загострення на Донбасі: останні новини
- Бойовики на Донбасі протягом останніх двох діб вщент зривають "тишу". 17 лютого вони 60 разів відкривали вогонь. Гатили не тільки у бік позицій українських військових, а й по цивільній інфраструктурі. Зокрема, пустили снаряди у дитячий садок в Станиці Луганській та в школу у Вербівці.
- Станом на 17:00 18 лютого вже було понад 50 порушень російських найманців. Під обстріли потрапила колона з гуманітарною допомогою ООН.
- Особливо підступно те, що окупанти відкривають вогонь з житлових масивів, аби спровокувати наших бійців на відповідь. Українські військові на такі провокації не піддаються і не стріляють у бік мирних поселень.
- Крім того, ватажки бойовиків поширили фейки, мовляв, Україна готує напад на Донбас. Місцевих жителів евакуюють в Росію.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що це брехня. Україна не планує жодних наступальних дій.
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