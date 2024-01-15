Сили спецоперацій знешкодили біля Авдіївки групу військових Росії: вражаюче відео

Бійці Сил оборони виявили та ефектно знешкодили групу російських військових, які намагалися проводити розвідку поблизу Авдіївки Донецької області.

Відповідне відео поширило командування Сил спецоперацій. Зазначають, що на Авдіївському напрямку російські загарбники не полишають спроб просунутися вперед.

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Оператори 8-го окремого полку ССО, які виконують завдання в цьому районі, кажуть, що росіяни щоночі здійснюють атаки за тим самим маршрутом.

Тож, під час нічного спостереження вони виявили ворожу групу з п'яти осіб за допомогою розвідувального дрона з тепловізійним приладом.

Бійці відкрили по загарбниках вогонь з міномета. У результаті вогневого ураження троє військових окупаційного війська знищені, ще двоє – поранені.

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