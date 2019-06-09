Сильна негода на Одещині: з річок викидає рибу – фото та відео

На Одещині потужні зливи, які впродовж кількох днів не припинялися, призвели до повені. Вода затопила дороги й будинки, а з річок виносить рибу.

За інформацією місцевого видання "Думська", у водоймах Балтського і Подільського районів рівень води продовжує збільшуватись.

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Жителі опублікували у мережі відео, де помітно, як течія у місті Балта знесла конструкцію в річці Кодима, яка служила бар'єром для риби.



Рибу викидує з річок через сильні повені

Люди намагаються врятувати рибу у річці: дивіться відео

Схожа ситуація і в Подільському районі. Там течія перекидає рибу через дамби на поля. Люди просто збирають її руками, пояснюючи, що в іншому випадку вона загниє.



Течія перекинула рибу на поля

Вода виносить рибу на місцеві городи: дивіться відео

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