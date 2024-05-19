На 8 годину безперервної тривоги: у Харкові прогриміли потужні вибухи

Росіяни не дають спокою українцям. Потужний вибух чули жителі Харкова під час повітряної тривоги, потім – ще один. Відомо про постраждалих.

У неділю, 19 травня, у Харкові прогриміли вибухи. Власне, перший – близько 11:00, що підтвердили різні джерела. У цьому матеріалі 24 Канал інформує про ситуацію з посиланням на офіційні відомства.

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Вибух у Харкові: що відомо

Ще вночі 19 травня, о 03:10, у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Коли пролунав вибух в обласному центрі, це вже було майже 8 годин від того моменту, коли пролунали сирени про небезпеку.

Зокрема, міський голова Харкова Ігор Терехов підтвердив, що було гучно, закликаючи людей бути обережними. Також голова ОВА Олег Синєгубов написав про вибух та важливість того, що слід перебувати в укриттях.

Не залишайте укриття до відбою сигналу повітряної тривоги. Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляйте на спеціальну лінію поліції "102",

– інформувала Харківська обласна поліція.

Через 20 хвилин після першого вибуху, о 11:20, мер Терехов констатував, що у Харкові чули другий потужний вибух. Згодом Синєгубов додав, що росіяни завдали ударів по Харківському району та є постраждалі.



Що потрібно взяти зі собою в укриття під час тривоги / Інфографіка 24 Каналу

Водночас у поліції регіону закликали не викладати фото та відео влучань, адже це допомагає вбивати ворогу цивільних, зокрема дітей. До того ж за відповідні дії передбачена відповідальність.