Сильний вітер та лавини: Україну накриє негода

4 січня 2022 , 09:33

Джерело:

ДСНС

В Україні 4 січня прогнозують погіршення погоди. У кількох регіонах рятувальники вже оголосили небезпеку.

Якою буде погода 4 січня

У західних та східних областях синоптики прогнозують сильний вітер. Пориви становитимуть 15 – 20 метрів на секунду.

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У Карпатах вітер буде ще сильніший – 25 – 28 метрів на секунду. Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Крім того, через відлигу на високогір'ї Закарпатті буде значна сніголавинна небезпека, III рівень.

Зверніть увагу! За даними Укргідрометцентру, температура повітря в Україні коливатиметься у межах +3...+8 градусів. У всіх регіонах, крім північних, падатиме дощ, а в Карпатах – ще мокрий сніг.

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Автор: Софія Мінджоса