Силовики не пропускають мігрантів з кордону назад у Білорусь: з'явилось відео

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станістав Жарин опублікував відео з мігрантами з кордону. На кадрах видно, як білоруські силовики відштовхують нелегалів.

Нелегали з польського кордону намагалися повернутися до Білорусі. Однак силовики не пропустили їх назад.

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Натовп може стати небезпечним

Речник міністра-координатора спецслужб переконаний, що такі дії білоруських прикордонників зроблять натовп мігрантів небезпечнішим та агресивнішим, адже люди фактично опинилися у безвиході.

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Також, за словами Станіслава Жарини, події на кордоні ще раз довели, що рішення про закриття пункту пропуску "Кузня" було правильним.

Це також свідчить про правильність рішення прикордонної служби про закриття прикордонного переходу,

– заявив він.

Також речник міністра-координатора спецслужб додав, що дії Білорусі створюють додаткові ризики для Польщі.

Ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі та Польщі: головне

8 листопада 2021 року в Білорусі колона мігрантів рушила до польського кордону. За різними даними там було від 1 500 до 5 000 людей.

Через це Польща для додаткової охорони розмістила на кордоні 12 000 військових. про додаткову охорону кордону з Білоруссю говорять і в Литві.

МЗС Литви та Єврокомісія закликали ЄС ввести санкції проти аеропортів, через які до Білорусі потрапляють нелегали.

Ситуацію на кордоні Польщі й Білорусі обговорили на засіданні РНБО 10 листопада. На засіданні ухвалили рішення про посилення контролю українсько-білоруського кордону.