В Сімферополь прибуває російська військова техніка, – Атеш

Агенти "Атеш" зафіксували прибуття військової техніки окупантів на залізничній станції "Сімферополь-Грузовий". Її планують переправити на фронт.

Також виявлено місце систематичного накопичення різних видів техніки. В "Атеш" показали на карті, де розташовується техніка окупантів.

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Що розповіли в "Атеш"

Агентами з партизанського руху "Атеш" було знайдено у Сімферополі місце базування військової техніки окупантів на залізничній станції "Сімферополь-Грузовий". Пізніше її планують відправити на фронт.

Також там поділилися інформацією із місцем систематичного скупчення різноманітної техніки ворога, яку в майбутньому також мали б відправити на фронт залізною дорогою.

Знаючи, де ворог готує техніку для транспортування, можна ефективно завадити окупантам досягти своєї мети,

– зазначили в "Атеш".



Місце, куди прибуває російська техніка / фото "Атеш"

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