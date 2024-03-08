В Сімферополь прибуває російська військова техніка, – Атеш

8 березня 2024, 13:21
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Джерело:

"Атеш"

Агенти "Атеш" зафіксували прибуття військової техніки окупантів на залізничній станції "Сімферополь-Грузовий". Її планують переправити на фронт.

Також виявлено місце систематичного накопичення різних видів техніки. В "Атеш" показали на карті, де розташовується техніка окупантів.

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Що розповіли в "Атеш"

Агентами з партизанського руху "Атеш" було знайдено у Сімферополі місце базування військової техніки окупантів на залізничній станції "Сімферополь-Грузовий". Пізніше її планують відправити на фронт.

Також там поділилися інформацією із місцем систематичного скупчення різноманітної техніки ворога, яку в майбутньому також мали б відправити на фронт залізною дорогою.

Знаючи, де ворог готує техніку для транспортування, можна ефективно завадити окупантам досягти своєї мети,
– зазначили в "Атеш".


Місце, куди прибуває російська техніка / фото "Атеш"

 

Партизанський рух "Атеш": останні новини

  • Агенти "Атеш" влаштували диверсію на залізниці у Московській області. Цією дією вони ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яку окупанти активно експлуатують у військових цілях.
  • В "Атеш" повідомили, що окупанти активно використовують руїни "Азовсталі" для дислокації своєї бойової авіації. Звідти вони залучаються до бойових завдань.
  • також раніше агенти руху повідомляли про те, що в Джанкой прибули оперативні групи ФСБ. Приблизно раз на тиждень на залізничний вокзал Джанкоя прибуває нова партія призначених в Крим військових. Одним з пріоритетів їхньої діяльності є робота в підпіллі.

 

Автор: Ярослав Погончук