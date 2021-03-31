Справа Burisma: син Байдена відкинув звинувачення і назвав Трампа підлим

Гантер Байден у мемуарах відкидає звинувачення стосовно незаконності його бізнесу в Україні та Китаї. Політик пригадує, що у 2014 році роль української компанії Burismа здалася йому "надихаючою". До того ж Байден-молодший висловлює свою думку стосовно Дональда Трампа, опонента його батька.
Джерело:The Guardian
Копію мемуарів The Guardian отримала перед виходом книги.
До слова Чи зашкодить відносинам України та США справа з сином Байдена
Що написав Байден-молодший
Гантер Байден пише, що не зробив нічого погано, коли у квітні 2014 року приєднався до ради директорів української газової компанії Burisma. Він наголошує, що роль компанії як оплоту проти російської агресії здавалось йому "надихаючою".
Однак, додає, що п'ятизначна щомісячна плата також сприяла цьому. Пригадує, що компанія вважала його прізвище "золотим".
Що ще пише Байден у мемуарах
Гантер Байден коментує скандал, який виник через звинувачення Дональда Трампа у причетності до корупції в Україні.
Він (Трамп – 24 канал) просував спростовані теорії змови про роботу, яку я виконував в Україні та Китаї, навіть коли його власні діти привласнили мільйони в Китаї і Росії, а його колишній керівник кампанії (Пол Манафорт) сидів у тюремній камері за відмивання ще мільйонів з України,
– пише Байден-молодший.
До того ж він дає оцінку особистості Дональда Трампа – "підла людина з підлою місією".
Окрім резонансних заяв, у книзі "Beautiful Things" Гантер Байден розповідає про загибель матері та сестри в автокатастрофі в 1973 році, а також про смерть старшого брата у 2015 році.
Коротко про скандал з Гантером Байденом
- З 2014 року Гантер Байден входив до керівництва компанії "Burisma" Миколи Злочевського. Він працював там до квітня 2019 року.
- 25 липня 2019 року відбулась розмова між українським президентом Володимиром Зеленським та 45 президентом США Дональдом Трампом. Під час неї Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- Після оприлюднення повної розмови стало відомо, що Трамп говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Джо Байдена. Розмову можна прочитати українською.
- Через ці події Конгрес США ініціював імпічмент Трампа, але він не відбувся через недостатню кількість голосів.
- У НАБУ ж заявили, що у справі Burisma порушення були у 2010 – 2012 роках. Оскільки Гантер працював у компанії з 2014 року, то справу проти нього закрили.