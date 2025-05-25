Син Богуслаєва, власники PIN-UP і не тільки: Зеленський запровадив нові санкції
- Президент України Володимир Зеленський затвердив нові санкції проти низки українських та російських осіб, зокрема сина Богуслаєва та власників казино PIN-UP.
- Санкції також були введені проти кількох юридичних осіб, які працюють у сфері ігор та технологій.
- Контроль за виконанням санкцій покладено на Секретаря РНБО Олександра Литвиненка, а укази набули чинності з 25 травня.
Володимир Зеленський 25 травня ввів у дію нові санкції, які напередодні ухвалила РНБО. Під обмеження потрапили син Богуслаєва, власники PIN-UP і не тільки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.
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Проти кого ввела санкції РНБО
На сайті президента України з'явилися укази, які уводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо низки українських та російських осіб.
Під торгівельно-економічні обмеження потрапили:
- Олександр Богуслаєв – син експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва;
- Ігор Мосійчук – український політик і блогер;
- Ростислав Шапошніков – голова громадської організації "Дорожній контроль";
- Ахмед Дудаєв – помічник чеченського глави Рамзана Кадирова;
- Сєргєй Лалакін – ватажок російського кримінального угруповання (Подольськ);
- Сєргєй Михайлов – ватажок російського кримінального угруповання (Солнцево);
- Геннадій Петров – ватажок Тамбовського організованого злочинного угруповання у Росії.
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Крім того, було запроваджено санкції проти власників казино PIN-UP. Мовиться про громадян країни-агресорки Дмитрія Пуніна, Івана Баннікова та Алєксандра Матяшова.
Президент увів у дію санкції РНБО проти власників казино PIN-UP: дивіться документ
Також санкції були введені проти таких юридичних осіб:
- Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ";
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ";
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ТУРБО.ЮА";
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКТОРІЯ-СОФТ";
- КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛТД;
- ПІПРОС ХОЛДИНГ ЛТД;
- МОНАК ЛІМІТЕД;
- Бі.Дабл'ю.Ай. БЛЕК-ВУД ЛІМІТЕД;
- КАРЛЕТТА Н. В.
Також були введені нові санкції проти юросіб: дивіться документ
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Самі укази набрали чинності з дня публікації, тобто 25 травня.