Син Богуслаєва, власники PIN-UP і не тільки: Зеленський запровадив нові санкції

Володимир Зеленський 25 травня ввів у дію нові санкції, які напередодні ухвалила РНБО. Під обмеження потрапили син Богуслаєва, власники PIN-UP і не тільки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Проти кого ввела санкції РНБО

На сайті президента України з'явилися укази, які уводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо низки українських та російських осіб.

Під торгівельно-економічні обмеження потрапили:

Олександр Богуслаєв – син експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва;

– син експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва; Ігор Мосійчук – український політик і блогер;

– український політик і блогер; Ростислав Шапошніков – голова громадської організації "Дорожній контроль";

– голова громадської організації "Дорожній контроль"; Ахмед Дудаєв – помічник чеченського глави Рамзана Кадирова;

– помічник чеченського глави Рамзана Кадирова; Сєргєй Лалакін – ватажок російського кримінального угруповання (Подольськ);

– ватажок російського кримінального угруповання (Подольськ); Сєргєй Михайлов – ватажок російського кримінального угруповання (Солнцево);

– ватажок російського кримінального угруповання (Солнцево); Геннадій Петров – ватажок Тамбовського організованого злочинного угруповання у Росії.

Зеленський затвердив санкції проти низки українців та росіян: дивіться документ

Крім того, було запроваджено санкції проти власників казино PIN-UP. Мовиться про громадян країни-агресорки Дмитрія Пуніна, Івана Баннікова та Алєксандра Матяшова.

Президент увів у дію санкції РНБО проти власників казино PIN-UP: дивіться документ

Також санкції були введені проти таких юридичних осіб:

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ";

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ";

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТУРБО.ЮА";

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКТОРІЯ-СОФТ";

КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛТД;

ПІПРОС ХОЛДИНГ ЛТД;

МОНАК ЛІМІТЕД;

Бі.Дабл'ю.Ай. БЛЕК-ВУД ЛІМІТЕД;

КАРЛЕТТА Н. В.

Також були введені нові санкції проти юросіб: дивіться документ

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Самі укази набрали чинності з дня публікації, тобто 25 травня.