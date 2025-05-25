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25 травня, 17:34
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Син Богуслаєва, власники PIN-UP і не тільки: Зеленський запровадив нові санкції

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський затвердив нові санкції проти низки українських та російських осіб, зокрема сина Богуслаєва та власників казино PIN-UP.
  • Санкції також були введені проти кількох юридичних осіб, які працюють у сфері ігор та технологій.
  • Контроль за виконанням санкцій покладено на Секретаря РНБО Олександра Литвиненка, а укази набули чинності з 25 травня.

Володимир Зеленський 25 травня ввів у дію нові санкції, які напередодні ухвалила РНБО. Під обмеження потрапили син Богуслаєва, власники PIN-UP і не тільки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Проти кого ввела санкції РНБО

На сайті президента України з'явилися укази, які уводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо низки українських та російських осіб. 

Під торгівельно-економічні обмеження потрапили: 

  • Олександр Богуслаєв – син експрезидента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва;
  • Ігор Мосійчук – український політик і блогер;
  • Ростислав Шапошніков – голова громадської організації "Дорожній контроль";
  • Ахмед Дудаєв – помічник чеченського глави Рамзана Кадирова;
  • Сєргєй Лалакін – ватажок російського кримінального угруповання (Подольськ);
  • Сєргєй Михайлов – ватажок російського кримінального угруповання (Солнцево);
  • Геннадій Петров – ватажок Тамбовського організованого злочинного угруповання у Росії.

Зеленський затвердив санкції проти низки українців та росіян: дивіться документ

Крім того, було запроваджено санкції проти власників казино PIN-UP. Мовиться про громадян країни-агресорки Дмитрія Пуніна, Івана Баннікова та Алєксандра Матяшова.

Президент увів у дію санкції РНБО проти власників казино PIN-UP: дивіться документ

Також санкції були введені проти таких юридичних осіб

  • Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ";
  • Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ";
  • Товариство з обмеженою відповідальністю "ТУРБО.ЮА";
  • Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІКТОРІЯ-СОФТ";
  • КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛТД;
  • ПІПРОС ХОЛДИНГ ЛТД;
  • МОНАК ЛІМІТЕД;
  • Бі.Дабл'ю.Ай. БЛЕК-ВУД ЛІМІТЕД;
  • КАРЛЕТТА Н. В. 

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Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря РНБО Олександра Литвиненка. Самі укази набрали чинності з дня публікації, тобто 25 травня.