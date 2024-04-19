У Синельниковому внаслідок удару загинула ціла родина: 6-річний хлопчик залишився сам
Джерело:Микола Лукашук
Росія продовжує завдати ударів по українських містах, внаслідок чого страждають, зокрема, діти. Так, через обстріл Дніпропетровщини шестирічний хлопчик залишився без рідних.
У понеділок, 19 квітня, сталася трагедія, яку важко усвідомити, – як про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради. Власне, Микола Лукашук розповів про атаку на Синельникове та її наслідки.
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Удар по Синельниковому
За словами посадовця, внаслідок російської атаки 6-річний хлопчик залишився без матері, бабусі, старшої сестри й брата. Вони всі загинули. Батько відійшов на той світ ще рік тому.
Трагедія, яку важко усвідомити. Маленький 6-річний хлопчик залишився один, загинула вся його родина. Від російської ракети у Синельниковому сьогодні (19 квітня – 24 Канал) загинули його мама, бабуся, старша сестра 14 років і 8-річний брат. Батько помер ще рік тому,
– написав Лукашук.
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину / Фото очільника ДОР
Як зазначив голова ДОР, дитину доправили в обласну лікарню. Лікарі фіксують осколкові поранення щелепи, опіки, струс. На щастя, вдалося стабілізувати стан хлопця, його життю вже нічого не загрожує.
У хлопця залишилась рідня по батькові лінії. Їй вже повідомили. Це рідна тітка хлопчика, і вона буде оформлювати опікунство. Немає слів, які могли б описати цей жах, злість і розпач,
– акцентував чиновник.
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Згадаємо наостанок, що у Дніпрі вранці 19 квітня пролунали вибухи. Повітряну тривогу в області оголосили о 04:23, гучно було о:
- 05:10;
- 05:13;
- 05:19.
Окупанти били ракетами по місту й регіону. О 16:20 керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв, що з-під завалів дістали тіло жінки. Ще одну людину шукають.
За останньою інформацією (станом на 20:30), загалом в області відомо про 7 загиблих і 35 поранених.