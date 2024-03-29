Сирський уперше прокоментував заміну Залужного: оперативне зведення від Світана

Президент України Володимир Зеленський мав причини для заміни Головнокомандувача ЗСУ. Так Олександр Сирський прокоментував своє призначення на відповідну посаду.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що Сирський усе правильно сказав.

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Сирський про відставку Залужного

Світан зауважив, що такі зміни без погодження між генералами не відбуваються. Якщо Сирський погодився зайняти місце Залужного – це означає, що все було погоджено.

Однозначно правильно й грамотно у цьому сенсі сказав Сирський, саме так воно й було,

– заявив полковник запасу.

За його словами, генерал Залужний нині переходить на роботу у виконавчу владу. До того ж одразу на пост посла в одну з провідних країн – Велику Британію. Це дуже відповідальна посада.

Він додав, що не здивується, якщо Залужний навіть стане прем'єр-міністром. Тоді Міністерство оборони було б у нього в управлінні разом із Генштабом.

Яка ситуація в Часовому Яру

Полковник запасу зауважив, що російські окупанти зараз намагаються у лоб витиснути наших захисників із панівної висоти біля Часового Яру. Там стоять наші батареї, які контролюють весь Бахмут. І зараз туди вже почали надходити снаряди.

За його словами, загарбники чудово розуміють, що коли кількість снарядів там суттєво зросте, тоді наші батареї у Часовому Яру зачистять лінію фронту на глибину в 30 кілометрів.

Вони просто поспішають, розуміючи це,

– пояснив Світан.

Водночас військовий експерт зауважив, що не цей напрямок нині основний у росіян. Так, окупанти намагаються висунутися в бік Курахового, що стало б для них серйозною базою. Тому найближчим часом вони тиснутимуть у районі Мар'їнки.

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