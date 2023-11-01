Мета росіян зрозуміла, – Сирський пояснив ситуацію з Куп'янськом
Джерело:Олександр Сирський
Олександр Сирський розповів, що зараз відбувається на Куп'янському напрямку. Він дав зрозуміти, що завдяки ЗСУ російським окупантам не вдається просуватися вперед.
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський створив допис у соцмережах. Він вказав на відсутність стратегічних успіхів у росіян на Куп'янському напрямку.
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Що розповів Сирський
Генерал-полковник заявив, що російські окупанти знову хочуть захопити Куп'янськ.
Мета росіян зрозуміла – вони хочуть знову окупувати місто,
– написав Сирський.
Водночас він зауважив, що Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам. За його словами, наші захисники зривають спроби ворога просуватися вперед.
Останні новини про ситуацію під Куп'янськом
- Нещодавно на Куп'янському напрямку знову стало дуже гаряче. Речник Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо теж повідомляв про наміри росіян повторно окупувати це місто. За його словами, українські воїни мужньо тримають оборону та завдають втрат противнику.
- Раніше Фітьо у розмові з 24 Каналом називав Куп'янський напрямок одним з найважчих. Там, а також під Авдіївкою, Росія сконцентрувала найбільше своїх сил. Країна-агресорка відправила тисячі своїх солдатів на штурм позицій ЗСУ.
- Нагадаємо, командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський повідомляв про спроби окупантів повторно захопити стратегічну залізничну розв'язку Куп'янськ-Вузловий. Крім цього, загарбники намагаються оточити й саме місто.