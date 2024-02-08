Новим головнокомандувачем ЗСУ призначили Олександра Сирського

Володимир Зеленський нового Головнокомандувача ЗСУ замість Валерія Залужного. Ним став Олександр Сирський.

Стало відомо, що Зеленський підписав указ про призначення нового Головнокомандувача ЗСУ. Ним став генерал-полковник Олександр Сирський.

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Зеленський назначив Сирського новим Головнокомандувачем ЗСУ

Володимир Зеленський повідомив 8 лютого, що назначив Олександра Сирського новим Головнокомандувачем ЗСУ замість Валерія Залужного. Глава держави заявив, що відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда.

Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скибюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача – бойового командувача – генерал-полковника Олександра Сирського,

– заявив український лідер.

Зеленський зауважив, що Сирський має успішний досвід захисту, адже він провів Київську оборонну операцію. Також Сирський має успішний досвід наступу. Як приклад глава держави навів Харківську визвольну операцію.

Я призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України,

– підтвердив Зеленський.

За його словами, новий Головком Сирський днями представить команду перезавантаження ЗСУ.

Зеленський зустрівся з Залужним

Ввечері 8 лютого Володимир Зеленський повідомив у соцмережах про зустріч з Валерієм Залужним. Президент подякував генералу за 2 роки захисту України.

Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз,

– написав глава держави.

Також Зеленський сказав, що запропонував Залужному й надалі бути в команді.

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