Ситуація складна, ухвалили важливі рішення: Сирський відвідав Бахмутський напрямок

Олександр Сирський відвідав Бахмутський напрямок. Він вкотре побував у військових частинах та підрозділах, які тримають оборону на цій ділянці фронту.

Командувач Сухопутних військ заслухав доповіді про складну ситуацію на Бахмутському напрямку. Після цього разом з бійцями ухвалив важливі рішення, а також спланували сценарії відсічі ворогу.

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Сирський вкотре відвідав фронт

Окупанти не полишають спроб наступати на Бахмутському напрямку. Так, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ в районі Часового Яру та вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Також російські військові активно застосовують дрони-камікадзе та засоби радіоелектронної боротьби.

У Сухопутних військах наголосили, що ситуація на цій ділянці напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях.

Командувач заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневого ураження та розглянув нові способи підвищення вогневих спроможностей наших військ. Також з командирами частин та підрозділів він обговорив імовірну тактику дій противника та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед,

– повідомили у Сухопутних військах.

Так, за результатами роботи на Бахмутському напрямку Сирський ухвалив низку рішень. Зокрема, щодо зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами. Під час спілкування з командирами Сирський наголосив, що ключовий пріоритет – збереження життя наших воїнів та мінімізація втрат.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку