Скільки Patriot потрібно Україні для захисту неба: що кажуть у Повітряних силах
Росія продовжує бити ракетами по території України, завдаючи великої шкоди нашій країні. Особливо небезпечними є російські балістичні ракети, тому що збивати їх може єдина система ППО.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав 24 Каналу, що наразі збивати балістичні ракети здатні лише ЗРК Patriot. Хоча є надія, що це можуть робити системи SAMP/T, коли Україна отримає їх у необхідній кількості.
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Людям треба виходити на вулиці на підтримку України
Впливати на роботу всіх типів ракет також можуть засоби РЕБ, які дозволяють ухилити їх від заданого маршруту. Проте ракети можуть впасти в якомусь іншому місці, наприклад, в полі.
Якщо на початку повномасштабного вторгнення наші партнери надали Україні системи ППО, які допомогли частково закрити наше небо, то зараз постачання цих засобів уповільнилось. Причин цього декілька.
Ми завжди демонструємо наслідки російських атак, злочини, які вчиняє ворог. На всіх рівнях працює військово-політичне керівництво задля того, щоб прискорити постачання систем ППО Україні. Також до цього долучається наша дипломатія, українська діаспора. Водночас людям треба більше виходити на вулиці за кордоном на підтримку України,
– зазначив речник командування ПС ЗСУ.
Крім того, у світі немає достатньої кількості засобів ППО, щоб одразу віддати Україні. Кожна держава дбає насамперед про свою безпеку попри підтримку нашої країни. Ніхто, на думку Ігната, не зніме своє ППО з бойового чергування і не віддасть Україні, хоча їхні країни не перебувають у стані війни.
Наші партнери знаходять різні варіанти, щоб забезпечити Україну різними засобами. Зараз в нашій країні працюють різні комплекси, виготовлені в різні періоди часу. Зокрема ЗРК зразка 1970-х років, а також і сучасні.
"Нам потрібно в ідеалі кілька десятків батарей Patriot, щоб перекрити північ та південний схід від російської авіації – це сила, що стримує. А також захистити Україну від балістики", – сказав Юрій Ігнат.
На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 Каналу
Більше про системи ППО, які захищають українське небо
- США попередили Украину, що не зможуть тривалий час надавати ракети для систем ППО західного зразка, зокрема Patriot.
- Українські військові зазначають, що завдяки нашим союзникам Україні вдалося створити "щит" над країною. Однак якщо західні союзники перестануть надавати військову допомогу, то Україна повернеться на початок війни, коли українці не виходили зі своїх укриттів. Водночас росіяни завдавали все більше і більше ударів по Україні.
- Також військовий експерт Олег Катков відзначив, що у світі є невелика кількість ЗРК Patriot. Володимир Зеленський говорив, що 10 систем Patriot могли б кардинально змінити ситуацію на фронті. Важливо розуміти, що 10 ЗРК Patriot – це третина від усіх цих систем, які є у Європі.
- Він пояснив, що батарея – це і є зенітно-ракетний комплекс, тобто Fire unit. Одна батарея Patriot – це один комплекс. Таких батарей загалом у Європі може бути приблизно 30.
- Також Олег Жданов, військовий експерт вважає, що Україні для закриття неба у хоча б обласних та промислових центрів України, потрібно понад 30 систем Patriot. Так, один комплекс закриває небо в радіусі до 100 кілометрів, а по балістичних цілях – в радіусі 45 кілометрів.