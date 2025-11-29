Але швидкість і зручність, які бачить користувач, – це лише вершина айсберга, за яким стоїть складна взаємодія між державними реєстрами. І саме "Трембіта" понад 5 років забезпечує безперервний, захищений і масштабний обмін даними. В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розповім про результати роботи системи та її новий етап розвитку – перехід до версії 2.0, що має посилити стійкість системи та відкрити нові можливості для масштабування державних сервісів.

Результати "Трембіти"

Коли ми говоримо про "Трембіту", важливо оцінити, з яким навантаженням, у яких масштабах і який результат це дає для держави та громадян. Саме тому ключовим показником ефективності є не просто кількість підключених реєстрів чи сервісів, а обсяг запитів, що проходять через систему, та вплив цих транзакцій на повсякденні процеси: від отримання довідки до реалізації складних управлінських рішень.

У 2025 році в середньому відбувається понад 32,8 мільйона транзакцій на день – це вдвічі більше, ніж торік. Така активність демонструє, наскільки глибоко "Трембіта" інтегрована у щоденні процеси державного управління. Щоб зрозуміти, де система працює найбільш інтенсивно, варто подивитися на топ-5 постачальників даних у III кварталі 2025 року:

Державний реєстр актів цивільного стану громадян – 884 мільйонів запитів; Державний реєстр фізичних осіб – платників податків – 777 мільйонів запитів; Інформаційно-комунікаційна система е-Консул – 620 мільйонів запитів; Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування – 198 мільйонів запитів; Єдина державна електронна база даних про освіту – 173 мільйони запитів.

Серед отримувачів даних абсолютним лідером залишається Дія – лише за III квартал 2025 року вона сформувала понад 1,6 мільярда запитів.

Але за цими масштабними цифрами стоять реальні зміни, які відчувають громадяни та державні органи щодня. 20 мільярдів транзакцій означають, що ще одна дія відбулася автоматично, без паперів і зайвих рухів з боку людини. Це дає конкретний ефект – економить час, кошти і турбується про екологію. Якщо говорити в цифрах:

час: одна транзакція економить близько 6 хвилин людської праці. Загалом система вже зекономила понад 2 мільярди годин, які раніше йшли на черги, поїздки, перевірки та паперові процедури;

одна транзакція економить близько 6 хвилин людської праці. Загалом система вже зекономила понад 2 мільярди годин, які раніше йшли на черги, поїздки, перевірки та паперові процедури; гроші : завдяки переходу послуг в онлайн громадяни заощадили близько 76,5 мільярда гривень на довідках, транспорті та супутніх витратах. Сервіси стали не лише швидшими, а й доступнішими;

: завдяки переходу послуг в онлайн громадяни заощадили близько 76,5 мільярда гривень на довідках, транспорті та супутніх витратах. Сервіси стали не лише швидшими, а й доступнішими; екологія: цифровізація допомогла уникнути приблизно 32 819 тонн викидів вуглекислого газу завдяки зменшенню кількості поїздок, друку й паперового документообігу.

"Трембіта 2.0" як логічний етап еволюції

Цифрова держава постійно змінюється: з'являються нові сервіси, розширюються інтеграції, зростає навантаження, посилюються вимоги до безпеки та відповідності європейським стандартам. Щоб система залишалася стабільною, надійною та готовою до майбутніх викликів, вона має розвиватися разом із цими змінами. Саме так "Трембіта" переходить на новий рівень – версію 2.0, в якій зберігаємо все, що працювало ефективно, і змінюємо те, що вимагало переосмислення.

Наша команда Академії електронного управління розробила "Трембіту 2.0" в межах проєкту Європейського Союзу DT4UA. Нещодавно була запущена друга фаза цього проєкту, яка передбачає впровадження "Трембіти 2.0", подальше технологічне посилення цифрової інфраструктури та її адаптацію до вимог ЄС.

Перша версія "Трембіти" стала надзвичайно успішною основою цифрової держави, і 20 мільярдів транзакцій це підтверджують. Водночас за роки її використання і зростання кількості транзакцій, ми розуміли, що система потребує оновлення.

Тому провели аналіз потреб учасників "Трембіти", оновлених вимог законодавства, зокрема з питань захисту інформації та євроінтеграції тощо. Далі сформували концепцію створення та впровадження "Трембіти 2.0," яка заклала візію розвитку системи на 5 – 7 років. Тож, ключові зміни в новій системі стосуються архітектури, безпеки та стабільності системи.

Які оновлення чекають "Трембіту"?

Перехід на сучасні криптографічні алгоритми, визнані в ЄС: ECDSA – для підпису та AES для шифрування

Ми свідомо орієнтуємося на європейську регуляторну логіку та принципи EU acquis. Це робить систему більш сумісною з європейською цифровою екосистемою та підсилює довіру до неї як на національному, так і на міжнародному рівні.

Сертифіковані криптобібліотеки та оновлена інфраструктура безпеки

Ми оновили криптобібліотеки, що входять до складу програмного забезпечення, посиливши захист та відповідність сучасним вимогам безпеки. Це підвищує стабільність "Трембіти" й зміцнює довіру до неї з боку державних органів і партнерів. Також відбувся перехід від Комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) до Системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) – більш гнучкої моделі, яка передбачає системне управління ризиками, контроль доступу та відповідності міжнародним стандартам.

Удосконалене адміністрування шлюзів безпечного обміну

Це зменшує технічне навантаження на системних адміністраторів учасників "Трембіти" та скорочує час на налаштування і підтримку системи, а також дозволяє більш ефективно масштабуватися та під'єднувати нові сервіси та учасників без втрати швидкості чи якості роботи. Окрім технічних оновлень, ми також переглянули саму модель експлуатації системи. У "Трембіті 2.0" цей підхід змінюється завдяки режиму multi-tenancy, який дозволяє організаціям із різними технічними можливостями користуватися системою.

Покращене балансування навантаження при роботі шлюзу безпечного обміну в кластері

Це забезпечує стабільну роботу системи навіть за пікових навантажень і великої кількості одночасних запитів.

Окремий фокус у "Трембіті 2.0" – підвищена прозорість обробки персональних даних. Разом із нею впроваджується підсистема моніторингу доступу до персональних даних, що, своєю чергою, підвищить довіру до державних сервісів. А з часом українці зможуть перевіряти, хто і з якою метою переглядає їхні дані в державних реєстрах і сповіщення про це надходитимуть в Дію.

У результаті оновлена система забезпечить Україні ще більш стійку, безпечну та масштабовану цифрову інфраструктуру, здатну витримувати зростання навантаження і підтримувати подальшу глибоку інтеграцію з європейською цифровою екосистемою.

Як відбуватиметься перехід до "Трембіта 2.0"

Міграція до нової версії відбуватиметься поетапно. Ми передбачаємо паралельну роботу обох систем на перехідний період, щоб забезпечити безперервність надання послуг. Повний перехід вимагатиме технічної та організаційної підготовки з боку учасників системи, і ми вже підтримуємо їх у цьому процесі через навчання, консультації та технічний супровід.

Наше завдання – зробити цей перехід максимально керованим, прогнозованим і безпечним. Досвід Естонії показує, що навіть у маленькій країні перехід на оновлену систему зайняв декілька років, і ми спираємося на цей досвід, адаптуючи його до масштабів та особливостей української цифрової інфраструктури.