Система виводить на смартфон інформацію про якість продуктів

Мережа супермаркетів Hema запустила у Китаї функцію, яка допомагає покупцям визначити якість продуктів на полицях магазинів. Зокрема, клієнт може дізнатись інформацію про ліцензію постачальника, сертифікати безпеки тощо.

Про це пише igate.com.ua.

Щоб отримати доступ до функції, покупцеві потрібно зайти в додаток Hema і відсканувати QR-код продукту. Далі він отримає усю інформацію про продукт на своєму смартфоні.

Читайте також: Українці розробили додаток знайомств для християн

Так, якщо покупець хоче придбати кавун, він може дізнатися, де він був вирощений і навіть в якому саме фермерському господарстві. Також він може дізнатися точну дату, коли кавун потрапив на полицю супермаркету, щоб купити найсвіжіший. Окрім того, якщо продукти потребують певної температури зберігання, то клієнт може дізнатися, яка температура була у вантажівці, в якому його везли.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно