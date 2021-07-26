"Систематично тиснуть": Мамедов звільняється з Офісу генпрокурора

Гюндуз Мамедов звільняється з посади заступника генпрокурорки Ірини Венедіктової. Посадовцеві в Офісі генпрокурора начебто створили надто складні умови роботи.

Пресслужба юридичної компанії "Міллер" повідомила, що на Мамедова тиснуть. Окрім того, йому заважають виконувати свої посадові обов'язки.

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За даними "Міллер", законних підстав для звільнення Мамедова нема, тому активно використовують дискредитаційну інформаційну кампанію.

Залишатись на посаді без можливостей виконання своїх повноважень є неприйнятним для нашого клієнта. Саме тому Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури ухвалив рішення про відставку,

– мовиться у повідомленні.

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