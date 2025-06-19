"Уламки не падають": у чому різниця між системами ППО та ПРО

Протиракетна оборона суттєво відрізняється від протиповітряної: вона здатна перехоплювати ракети великої дальності ще в космосі, з мінімальними наслідками для території, на яку здійснюється атака.

Україна наразі не має таких систем, оскільки США їх не передавали. Військовий експерт та співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь пояснив у розмові з 24 Каналом особливості систем ППО та ПРО.

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У чому різниця між протиракетною та протиповітряною обороною

За словами військового експерта, Сполучені Штати ніколи не передавали Україні системи протиракетної оборони. У нас є лише системи протиповітряної оборони, зокрема комплекси Patriot, які мають модифікації, доведені до певного функціоналу протиракетної оборони.

Ізраїль, наприклад, має власні протиракетні системи Arrow-3. Вони використовуються у великій кількості, тому вже виникає питання щодо вичерпання їхніх запасів. При цьому, Єрусалим не може повністю зупинити всі удари.

Протиракетна оборона – Arrow 3, THAAD чи Aegis – призначена для перехоплення ракет великої дальності, зокрема тих, що можуть досягати цілей на відстані понад 2000 кілометрів. Наприклад, "Орєшник", "Іскандер", "Кинджал".

Перехоплення таких ракет зазвичай відбувається у верхніх шарах атмосфери або навіть у космосі – на висоті близько 150 – 200 кілометрів.

У такій ситуації уламки не падають на територію країни, на яку здійснюється атака,

– пояснив військовий експерт.

На відміну від цього, протиповітряна оборона, як-от система Patriot в Україні, здатна збивати балістичні ракети, але уламки часто падають на територію, що перебуває під атакою.

Саме тому Ізраїль не потребує систем типу Patriot. Йому необхідні саме системи протиракетної оборони,

– наголосив Михайло Самусь.

Ймовірно, мовиться про THAAD чи Aegis, які США можуть постачати Ізраїлю. Для України це нічого не змінює, адже, Сполучені Штати досі не передали нашій державі жодної системи протиракетної оборони.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський звернувся до G7 із закликом надати Україні ППО. Він назвав це питанням життя і смерті.