Пропаганда даремно тішиться: Грабський спростував уявні "перемоги" росіян у Бахмуті та на Півдні

Зараз українські сили ведуть важкі бої на Бахмутському напрямку та в районі Антонівського мосту на Херсонщині. ЗСУ просили дотримуватись режиму тиші щодо них. Водночас російська пропаганда звітує про нібито свої "перемоги" на цих напрямках.

Військовий експерт Сергій Грабський зауважив, що зараз в Бахмуті та поблизу Антонівського мосту українські захисники ведуть важкі, відчайдушні, але дуже необхідні для нас бої та виконують важливі завдання. Про це він розповів 24 Каналу.

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Тримаємо 50 тисячне військо ворога

Заходити українським силам в саме місто Бахмут абсолютно недоцільно з військової точки зору. Місто вщент знищене, а нашим військовим навіть не має де закріпитись в ньому.

Водночас ЗСУ активно просувається на півночі та на півдні від міста, де ворог намагається відчайдушно атакувати. Проте для нас не принципово важливо за будь-яку ціну зайти в Бахмут і встановити на якійсь вулиці український прапор.

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Наше головне завдання – утримувати поблизу Бахмута великі підрозділи ворога, який не може їх відвести на інші напрямки. Зі 180 тисячного війська, яке окупанти розташували на Східному напрямку, 50 тисяч зосереджені саме поблизу Бахмута.

"Це говорить про ефективність наших дій, тому що противник боїться або не може перевести свої підрозділи на інші ділянки фронту, де б вони були дуже доцільними. Ми виконуємо завдання нашої оборонно-наступальної стратегічної операції й не допускаємо переміщення резервів противника на інші ділянки фронту", – наголосив військовий експерт.

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Ворог "змив" свою першу лінію оборони

Поблизу Антонівського мосту ситуація виглядає трохи по іншому. Дій ворога з використанням "Іскандерів" тут можна охарактеризувати, як "стріляння з гармат по горобцях".

Поруч з Антонівським мостом перебувають наші не стандартні механізовані або мотопіхотні підрозділи, а особливого призначення.

Їхнє завдання – відвернути на себе відповідну кількість сил та засобів противника. Тим самим не даючи йому можливість використати свої резерви або додаткові підрозділи на інших ділянках фронту. Що ми успішно робимо,

– підкреслив Грабський.

Крім того, внаслідок своїх безглуздих та злочинних дій ворог фактично "змив" свою першу лінію оборони на цьому напрямку. А тому додаткове завдання наших військ – не допустити її відновлення на лівому березі Дніпра.

Цей плацдарм є важливим також з точки зору перспективи у разі створення відповідної позитивної кон'юнктури, адже українські сили зможуть його використати для можливого просування у Херсонській області. Але для цього потрібні відповідні ресурси та дуже серйозні зусилля,

– впевнений військовий експерт.

Дії наших хлопців є героїчними, відзначив він, адже вони відтягують на себе серйозні контингенти противника. І ми маємо їми пишатися.

"А те, що говорить російська пропаганда потрібно ділити на 10 або й на 20", – відзначив Сергій Грабський.

Антонівський міст Цей автомобільний міст через річку Дніпро з'єднує правий берег, де розташований Херсон, з лівим (наразі окупованим росіянами) – з містами Олешки, Гола Пристань та іншими. Влітку 2022 року міст зазнав пошкоджень через обстріли і пересування по ньому стало неможливе.

Ситуація поблизу Антонівського мосту на Херсонщині