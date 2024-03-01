Чому росіянам вдається просуватися на Авдіївському напрямку: військовий експерт назвав 2 причини

В Інституту вивчення війни повідомили, що росіянам нібито вдалося просунутися на захід від Авдіївки. Водночас українська армія продовжує готувати оборонні рубежі, насамперед опираючись на природні особливості ландшафту місцевості.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. Він пояснив, чому росіяни можуть рухатися вперед у районі Авдіївки.

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Росія продовжуватиме тиснути

На Авдіївському напрямку військове командування Росії концентрувалося не стільки на виконанні завдань, як на тому, щоб створити для кремлівської пропаганди вигідну картинку напередодні так званих президентських виборів.

Російський диктатор Владімір Путін зробив війну проти України центральним елементом своєї передвиборчої кампанії, тому окупаційній армії треба було показувати результат на полі бою чи хоча б імітувати стратегічний результат за будь-яку ціну.

Цим пояснюється те, що росіяни не рахуються з втратами особового складу й техніки насамперед у районі Авдіївки,

– наголосив Жовтенко.

На його думку, саме максимальна концентрація особового складу та техніки на Авдіївському напрямку призводить до того, що навіть найякісніші оборонні укріплення та інженерні загородження ЗСУ нездатні витримати вал артилерійського вогню з боку ворога.

Українська армія відчувала проблеми з постачанням західних боєприпасів до артилерійських систем. Через це зараз підрозділи ЗСУ намагаються організовувати оборону на Авдіївському напрямку, враховуючи природний ландшафт,

– мовив військовий експерт.

Зараз противник намагається не зупиняти свій рух вперед, адже політична актуальність й резон залишається. Як мінімум до чергового перепризначення Владіміра Путіна президентом, російські війська будуть продовжувати тиск на фронті. Проте окупаційній армії треба певний час на перегрупування, що дочекатися підкріплень та поповнити втрати.

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