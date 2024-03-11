Реалії війни проти пропаганди: Росія має проблеми з дронами та новобранцями в районі Авдіївки

Аналітики кажуть, що проблеми з новоприбулим особовим складом та використанням БпЛА ускладнюють ситуацію для російських військ. Зокрема, на Авдіївському напрямку.

За спостереженнями російського військового блогера, новоприбулі російські контрактники на Донеччині стикаються з невідповідністю своїх очікувань до реального стану справ. Вони прибувають, впевнені у легкій перемозі, але не бажають навчатися воювати, сподіваючись на підтримку з повітря та "перемоги" на основі пропаганди.

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У Росії проблеми з дронами

Ворожий блогер зазначає, що військові так званої "ДНР" віддають перевагу місцевим БпЛА замість дронів "Судоплатов", які відправляють з Кремля. Останні працюють на частотах, відомих українським силам. Україна зуміла спричинити збої у роботі дронів "Судоплатов" під час боїв за промзону в Авдіївки.

Багато новоприбулих не хочуть вчитися воювати, вони вважають, що Військово-космічні сили Росії забезпечать повітряну підтримку, а заручники-рекрути переможуть українські сили на основі тверджень російської державної пропаганди,

– каже Інститут вивчення війни, цитуючи воєнкора.

Крім того, російський блогер стверджує, що окремі групи ППО 114-ї мотострілецької бригади (1-й АК так званої "ДНР"), які діють на Авдіївському напрямку, мають серйозні проблеми з ефективністю використання дронів "Судоплатов" через їх вразливість до українських систем РЕБ.

Авдіївка: більше про ситуацію

Попри те що російські війська змусили українських захисників залишити Авдіївку, це не принесло їм стратегічної переваги. Українські військові успішно відступили до укріплених позицій, зберігаючи обороноздатність.

Після захоплення міста російські сили не змогли розвинути успіх, їхні атаки зупинилися біля сусідніх сіл. Військові експерти вказують на складність місцевості, низький моральний дух російських окупантів та ефективну українську оборону як причини цього.

На полі бою ініціатива залишається за Росією, але бої повернулися до звичного для 2023 року характеру – періодичних змін позицій без значних зрушень. Захоплення Авдіївки не призвело до прориву російських сил.

Власне, Тібо Фуйе з Інституту стратегічних і оборонних досліджень США уточнює, що російські війська не досягли значних успіхів після захоплення Авдіївки. Москва просунулася лише на малу відстань, зіткнувшись з опором у селах Бердичі, Орлівка та Тоненьке.

Україна залучила до оборони Авдіївки свої найкращі військові підрозділи, зокрема 47-му бригаду, яку навчали та оснастили США. За словами Сергія Кузана з Українського центру безпеки та співробітництва, українська армія використовує всі доступні засоби для оборони регіону.

Інститут вивчення війни підтверджує, що російські військові зіштовхуються з викликами, пов'язаними з недосвідченістю новобранців та проблемами управління безпілотниками. Загалом це суттєво підриває бойові можливості ворога на Сході України.