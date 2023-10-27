У росіян обмаль резервів: звідки перекидають сили на Авдіївський напрямок

Спершу росіяни хотіли "взяти Київ за три дні", потім загарбати місто-фортецю Бахмут, а тепер поставили нове завдання – оточити Авдіївку. Всі ці бажання ворога нездійсненні, однак військове керівництво Росії марно продовжує кидати нові підрозділи на штурм.

За майже 20 місяців повномасштабного вторгнення окупанти вичерпали запаси своєї армії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, припустивши, як далі розвиватиметься ситуація у районі Авдіївки.

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Вперто пруть на Авдіївку

Зараз росіяни перекидають дві бригади з другої загальновійськової армії та тягнуть їх до Авдіївки. На думку Жданова, російський наступ на Авдіївському напрямку це не військове питання, а політичне.

Не дарма людина схожа на Владіміра Путіна відвідувала Ростов-на-Дону буквально за тиждень до початку наступальної операції. Нещодавно також з'явилася інформація, що нібито Сєргєй Шойгу приїжджав на окуповану територію, де заслуховував командувачів груп армій. Тут політичне завдання і поки ми не завдамо їм поразки, росіяни намагатимуться сунутися,

– мовив військовий експерт.

Російські солдати вже самі розуміють, що приречені на поразку. Зокрема, підрозділи "Шторм-Z" відмовляються наступати на Авдіївському напрямку, тож росіяни за умов амністії перекинули вагнерівців, які брали участь у заколоті Євгєнія Пригожина.

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"Відсоток мобілізованих мінімальний, там переважно воюють кадрові військові та контрактники. Окупанти за гроші й під тиском наказу так вперто пруть на Авдіївку", – зазначив Жданов.

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Резервів обмаль

Стратегічних запасів наразі у російської армії немає. На початку жовтня росіяни перекинули в Україну останній стратегічний резерв – недоформовані й недоукомплектовані 25 та 18 загальновійськові армії. Як зауважив військовий експерт, більше таких великих формувань у Росії немає.

Наступні формування вже плануються на наступний рік,

– наголосив Жданов.

Єдине, що у росіян залишилося це армії другого ешелону, звідки окупанти беруть особовий склад. Іноді найбільш боєздатні частини такі як десантні полки й дивізії перекидають вздовж лінії фронту.

"Фактично можна сказати, що гасять пожежу там, де вона виникає. Це говорить про те, що у противника обмаль резервів", – додав військовий експерт.

Бої біля Авдіївки