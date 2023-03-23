Закидують позиції біосміттям, – Барабаш розповів про активізацію росіян в Авдіївці

Ворог не припиняє штурмувати Авдіївку. Попри величезну кількість втрат, окупанти продовжують завдавати удари по позиціях українських захисників.

Про це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, росіяни не покидають спроб оточити місто.

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Росіянам не дає спокій Авдіївка

Віталій Барабаш наголосив, що тактика, яка полягає у спробах взяти Авдіївку, не є новою.

"Це все почалося ще з травня 2022 року", – пояснив він.

За його словами, такі дії окупантів часом були більш активними, а часом дещо зменшували оберти.

Певний час у них взагалі нічого не виходило, а потім, звичайно, закидували позиції цим біосміттям – інакше його не назвеш,

– зосередив увагу голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації.

Він зауважив, що на цьому напрямку ворог вже втратив тисячі людей. Втім, це не скасовує їхніх планів і далі штурмувати місто.

Ворог знищує місто

Віталій Барабаш наголосив, що лише протягом трьох останніх тижнів росіяни здійснили дуже багато штурмових дій навколо міста.

"Вони всі свої зусилля намагаються направити на північ і на південь від Авдіївки, як вони кажуть, "кліщі" оточити", – пояснив він.

За його словами, окупанти на добу виконують сотні обстрілів по позиціях ЗСУ навколо міста та десятки обстрілів саме по місту. Не відмовляється ворог від штурмових дій коштом авіаракетних ударів.

Активізувалася їхня так звана безпілотна авіація. Дуже багато "Орланів" літає. Дуже багато баражуючих боєприпасів "Ланцет",

– розказав він.

Звісно, українські військові ефективно збивають безпілотники, втім, на жаль, зробити це вдається не завжди.

Хто воює на боці Росії

Віталій Барабаш пояснив, що "вагнерівців" на Авдіївському напрямку вже немає – вони закінчилися півтора місяця чи навіть два місяці тому.

Була в нас 155-та бригада – немає її вже, утилізували наші хлопці, перемололи її. Замість неї зайшла 136-та бригада морської піхоти,

– додав він.

За його словами, проти ЗСУ воює також інтернаціональна бригада "П’ятнашк", яка здебільшого складається з найманців з Кавказьких регіонів. Були помічені в її складі іспанці, серби та навіть африканці.

"Ще є 9-ий полк морської піхоти, то там дійсно всі мобілізовані. Є й спецура, але її небагато", – зауважив він.

На його думку, здебільшого російська армія складається з мобілізованих, яких ДНРівці просто заганяють на ці штурми.

Ситуація в Авдіївці: ключове