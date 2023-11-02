Тримається вже 9 років, – військовий експерт оцінив ситуацію в Авдіївці

Російські окупанти продовжують атакувати Авдіївку та намагаються оточити місто. Ситуація на цьому напрямку складна, але контрольована.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, головне, що навколо Авдіївки побудований укріпрайон.

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"В Авдіївці складна ситуація, але контрольована. Насамперед Авдіївка тримається вже 9 років. Саме місто дуже ушкоджене, людей там дуже мало. Але головне, що навколо міста побудований цей укріпрайон", – зауважив військовий експерт.

Це не "переможний" наступ

Павло Нарожний зазначив, що пробити укріпрайон біля Авдіївки дуже складно. Для атак на місто загарбники застосовують, зокрема, авіацію та важку вогнеметну систему "Солнцепек".

Росіяни б'ють з флангів – це головна загроза. Однак там розташована відкрита територія, ворожі колони йдуть у наступ чистим полем.

Там головна загроза – це саме удар з флангів. Але треба розуміти, що з флангів розташована відкрита територія. Вони йдуть колонами чистим полем. Складнішого наступу нема. Так, вони тиснуть, але поки це не має вигляду переможного наступу та серйозних успіхів,

– вважає він.

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