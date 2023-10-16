Чи можуть росіяни змінити тактику в Авдіївці: майор запасу ЗСУ пояснив дії ворога
В ISW повідомили, що окупанти змінюють тактику штурмів під Авдіївкою. Ворог знизив темпи наступу, аби пристосуватися до тактичного становища й згодом новою хвилею атакувати Сили оборони.
Як зауважив 24 Каналу ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман, гіпотетично окупанти можуть змінити тактику в Авдіївці. Проте все-таки цього не відбудеться через закостенілу систему російського керування.
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Окупанти можуть зробити лише одне
"У них є певні бойові інститути та певні правила. Вони не здатні швидко трансформувати їх в більш сучасні тактики ведення бою. Тому, що вони можуть змінити?!", – зауважив майор запасу ЗСУ.
Утім, за словами Гетьмана, російські загарбники можуть лишень посилити авіаційні удари керованими авіабомбами, яких у ворога поки що достатньо. Натомість з піхотними атаками все навпаки: у росіян спостерігається певний снарядний дефіцит.
Щодо піхотних дій, то навряд вони використовуватимуть щось інше, окрім штурмових груп та м'ясних атак,
– сказав ветеран російсько-української війни.
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За словами Гетьмана, на Авдіївському напрямку є підрозділи "Шторм-Z" та батальйон "Сомалі". Також помічена росгвардія, яка, найімовірніше, робитиме загородзагони чи наводитиме лад серед окупантів.
Батальйон "Сомалі"Це терористичне незаконне збройне угруповання, що перебуває в підпорядкуванні терористичної організації "Донецька народна республіка" (ДНР).
Я навіть не знаю, що можна припустити, щоб вони такого новітнього могли вигадати,
– наголосив Олексій Гетьман.
Росіяни штурмують Авдіївку
- Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що росіяни наступають на Авдіївку, аби розосередити українське військо. Крім того, окупанти вживають заходів, щоб зупинити просування Сил оборони.
- За словами військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, наразі бої за Авдіївку нагадують ситуацію в Бахмуті. Окупанти сподіваються взяти місто під контроль, аби вигідно подати це перед російською аудиторією.
- Як зауважив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, з огляду на втрати ворога градус напруження дещо знизився. Відчутно, що росіяни вже видихаються. Зокрема, штурмові дії знизилися на 15%.