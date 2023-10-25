Чи вдасться росіянам оточити Авдіївку: Барабаш оцінив можливості ворога

У російських окупантів стоїть завдання оточити Авдіївку, закрити кільце та утворити "котел". Однак у ворога нічого не вийде.

Загарбники зазнають великих втрат біля Авдіївки. Про це 24 Каналу заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

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Значення Авдіївки для ворога

Віталій Барабаш зазначив, що для росіян Авдіївка має здебільшого політичне значення. Вони хочуть оточити її, щоб показати хоч якусь перемогу. Однак є і стратегічне значення цього напрямку.

Якщо казати про стратегічне значення, то якщо їм таки вдається, то там може випасти дуже серйозна ділянка фронту – умовно від Торецька майже до Мар'їнки. Наше військове керівництво це також розуміє. Я впевнений, що є плани і такого ніхто не допустить,

– сказав він.

Як переконаний посадовець, у загарбників не вийде зробити з Авдіївки "другий Бахмут". Ворог не зможе увійти у місто.

Барабаш про спроби ворога оточити Авдіївку: дивіться відео

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