Чи вдасться росіянам оточити Авдіївку: Барабаш оцінив можливості ворога
У російських окупантів стоїть завдання оточити Авдіївку, закрити кільце та утворити "котел". Однак у ворога нічого не вийде.
Загарбники зазнають великих втрат біля Авдіївки. Про це 24 Каналу заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
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Значення Авдіївки для ворога
Віталій Барабаш зазначив, що для росіян Авдіївка має здебільшого політичне значення. Вони хочуть оточити її, щоб показати хоч якусь перемогу. Однак є і стратегічне значення цього напрямку.
Якщо казати про стратегічне значення, то якщо їм таки вдається, то там може випасти дуже серйозна ділянка фронту – умовно від Торецька майже до Мар'їнки. Наше військове керівництво це також розуміє. Я впевнений, що є плани і такого ніхто не допустить,
– сказав він.
Як переконаний посадовець, у загарбників не вийде зробити з Авдіївки "другий Бахмут". Ворог не зможе увійти у місто.
Барабаш про спроби ворога оточити Авдіївку: дивіться відео
Ситуація в Авдіївці: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Авдіївському та Куп'янському напрямках тривають важкі бої, але українські захисники тримають позиції.
- Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що загарбники не контролюють авдіївський терикон. Це сіра зона, зараз там неможливо закріпитися. Як тільки ворог хоче проникнути на цю ділянку, по них працюють ЗСУ за допомогою артилерії та інших засобів.
- На Авдіївському напрямку продовжують активні бойові дії. Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що росіяни зі всіх сил намагаються рухатися вперед, однак ЗСУ вибивають їх назад. На цьому напрямку ворог застосовує авіацію.