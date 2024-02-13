Ми її втримаємо, – полковник запасу ЗСУ сказав, як можна зняти тиск на Авдіївку
Російські окупанти намагаються за будь-яку ціну захопити Авдіївку, там тривають жорсткі бої. Однак ЗСУ втримають Авдіївський гарнізон.
Щоб зняти тиск на Авдіївку, потрібно відсікти загарбників по трасі Костянтинівка – Авдіївка та повернути на їхні стартові позиції. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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ЗСУ втримають Авдіївку
Роман Світан зазначив, що Авдіївка – це висота. Залишити місто – це означає котитися у низину у бік Карлівки. Якщо в Авдіївку буде направлена достатня кількість сил та засобів, то ЗСУ її втримають.
Ми втримаємо Авдіївський гарнізон. Щоб зняти тиск на Авдіївку та сам гарнізон, потрібно розблокувати північ. Росіян, які рухаються у бік Очеретиного, відсікти по трасі Костянтинівка – Авдіївка. Тобто повернути їх на стартові позиції,
– вважає він.
Для цього українським захисникам потрібно проводити певну військову операцію. Військовий експерт припустив, що, найімовірніше, вона буде проведена весною – літом 2024 року.
Ситуація в Авдіївці: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Авдіївському напрямку протягом минулої доби українські захисники відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки та 7 атак біля Тоненького й Невельського. Загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку.
- Начальник служби зв'язків із громадськістю 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач розповів, що Україна вперше за майже два роки вивела з Авдіївки деякі підрозділи 110 окремої механізованої бригади. Їх замінили інші підрозділи ЗСУ.
- Іван Сєкач підтвердив, що росіяни намагаються захопити Авдіївку. Ворог має чітке завдання – взяти Авдіївку до президентських "виборів" у Росії, які мають відбутися в березні 2024 року. І для цього окупанти використовують усі можливі способи та ресурси, щоб виконати завдання. Ворог не зважає на втрати.