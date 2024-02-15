Втрати ворога – 20 до 1: Сили оборони тримають Авдіївку, попри атаки росіян

В Авдіївці, на передовій, українські захисники відбивають численні атаки російських окупантів, зберігаючи контроль над містом. У Силах оборони розкрили деталі ситуації та описали шалені втрати ворога.

У найгарячішій точці фронту, Авдіївці, ситуація залишається напруженою, але під контролем ЗСУ. За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія, ворог зазнав втрат, що свідчить про ефективність української оборони. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Втрати ворога вражають: 20 до 1

Від вечора 14 лютого до ранку наступного дня, за даними Лиховія, російські окупанти втратили 208 осіб в районі Авдіївки.

Безповоротні втрати ворога на цьому напрямку відповідають співвідношенню – 20 до 1, порівняно з іншими напрямками. Це підтверджує, що Авдіївка є фортецею в руках українських воїнів, яку не так просто взяти російським загарбникам.

На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою. Це ще одне красномовне свідчення того, наскільки запеклою є ситуація для ворога саме на цій ділянці,

– зазначив Лиховій.

Відповідаючи на запитання про контрольованість ситуації, Лиховій наголосив: ЗСУ мають чітке бачення ситуації та готові до різних сценаріїв розвитку подій.

Ворог намагається прорватися західніше від Авдіївського коксохімічного заводу, але натрапляє на потужний опір українських захисників.

Загальні втрати ворога на всіх ділянках ОСУВ "Таврія" за 14 лютого становлять 526 осіб. Знищено та пошкоджено 55 одиниць техніки, зокрема танки, бронемашини та артилерійські системи.

Попри динамічність лінії фронту, логістика та евакуація в Авдіївці здійснюються через запасну артерію, яку підготували заздалегідь. Це забезпечує стабільність та можливість адаптації до змін на фронті.

Відбувається маневр нашими підрозділами для відходу на більш вигідні позиції. Задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно.

Щонайголовніше, ситуація в Авдіївці залишається під контролем, попри спроби ворога поширювати дезінформацію.

До речі, про те, що командування ЗСУ готує додаткові логістичні шляхи у тому разі, якщо ворог переріже основну артерію, також розповідав Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону.

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