Зруйнований, але все ще нескорений: у мережі показали ранок у Бахмуті
У Бахмуті тривають активні бойові дії. Збройні Сили України тримають місто під своїм контролем, однак ситуація там – дуже складна.
Бахмутський напрямок залишається одним з найважчих на фронті. Що відбувається зараз у Бахмуті – розповість 24 Канал.
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Нескорений Бахмут
У мережі оприлюднили відео, на якому показали, що відбувається у Бахмуті зранку 19 лютого. На кадрах можна побачити, що зараз місто – повністю пусте, однак його продовжують надійно захищати українські захисники.
Російські нелюди обстріляли будівлі Бахмута, зараз на них видно сліди від снарядів та обгорілі вікна і балкони.
Окрім цього, на відео чути потужні обстріли окупантів, оскільки вони невпинно та цинічно продовжують завдавати ударів по Бахмуту. Попри це, Збройні Сили України тримають місто під своїм контролем і не збираються його здавати росіянам.
Ранок у Бахмуті: дивіться відео
Ситуація у Бахмуті: останні новини
- 16 лютого росіяни обстріляли Бахмут зі ствольної артилерії та реактивної системи залпового вогню "Град". Снаряди вкотре прилетіли у житловий квартал.
- Від атаки ворога загинули троє мирних чоловіків та двоє жінок. Їм було від 32 до 66 років. Крім того, 9 людей зазнали осколкових поранень різного ступеню тяжкості. Обстріли пошкодили багато житлових будинків.
- Раніше Ірина Верещук розповіла, що в Бахмуті залишаються 6 тисяч цивільних. Вона вкотре закликала людей не наражати себе на небезпеку та евакуюватись.
- Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що окупанти намагаються взяти Бахмут до річниці повномасштабної війни.
- А військовий ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що українські військові відважно боронять Бахмут й розуміють, що захищають там всю Україну. Військові мають чітке усвідомлення, що Путін не зупиниться на Донбасі.