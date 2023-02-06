Битва триває, – Сирський розкрив особливості оборони Бахмута

На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Збройні Сили України продовжують мужньо обороняти місто Бахмут від російських загарбників.

До оборони Бахмута наші захисники готувались завчасно. Тому ворогу не вдасться захопити місто. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Важливо Сержант розповів, чого бракує ЗСУ, щоб відтіснити ворога від Бахмута й Вугледара

Особливості оборони Бахмута

Бахмутський район та саме місто нами готувались до оборони завчасно. Ця місцевість має певні особливості рельєфу. Місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для ворога,

– розповів Сирський.

За його словами, продумана система інженерних загороджень у поєднанні з природним ландшафтом перетворили Бахмутський район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча російських ворогів.

"Ми використовуємо всі можливості – як інженерні, так і природні, щоб знищувати найкращі підрозділи противника. Битва триває", – наголосив генерал-полковник.

Яка нині ситуація у Бахмуті