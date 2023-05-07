Буданов порівняв вагнерівців і регулярну російську армію: чому головорізи Пригожина кращі

ПВК "Вагнера" краща, ніж інші військові формування Росії. Адже засуджені проходять підготовку перед відправкою на фронт.

Про це розповів голова ГУР Кирило Буданов. Він додав, що Росія з червня 2022 року заявляє, що майже захопила Бахмут. Однак вже травень, а окупанти досі його захоплюють.

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Чому ПВК "Вагнера" кращі, ніж армія Росії

Росія досягла успіхів у просуванні до центру Бахмута, в основному завдяки російській групі найманців "Вагнера". Проте заради цього ПВК зазнала катастрофічних втрат.

"Це втричі більше, ніж кількість загиблих у боях, з якими Сполучені Штати зіткнулися під час Гуадалканальської кампанії у Другій світовій війні, і це було протягом 5 місяців", – заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі про російські втрати в Бахмуті.

За його словами, майже половина з тих, хто загинув у боях з грудня, були бойовиками "Вагнера". Буданов каже, що найманці є на щабель вищими за всі інші російські військові формування.

На відміну від регулярних російських військ, ПВК "Вагнера" займається підготовкою,

– зазначив голова ГУР.

Він додав, що навіть засуджені, яких набирають з російських в'язниць, проходять підготовку до служби, і саме тому їхні результати є набагато кращими, ніж у звичайної регулярної армії.

"Вони – наш ворог, але треба визнати, що це ворог, за якого не соромно. Це непорівнянно з рівнем регулярних військ. Вони набагато вищі", – вважає Буданов.

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Пригожин грає в політичні ігри

Ще однією ознакою того, що ситуація в Бахмуті має серйозні наслідки в Росії, є те, що засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин нещодавно виступив у соціальних мережах із засудженням російського міністерства оборони, генерального штабу і "товстопузих" бюрократів у Москві за те, що вони відмовляються постачати адекватні боєприпаси для найманців, яких він здає в оренду.

"Мої хлопці не підуть на безглузді та невиправдані жертви в Бахмуті без боєприпасів", – заявив Пригожин на відео в оточенні десятків замаскованих найманців "Вагнера".

Він навіть пригрозив вивести всі свої сили з Бахмута 10 травня. Таке рішення фактично означатиме залишення міста росіянами.

На думку Буданова, Пригожин грає в політику, попри величезні втрати своєї ПВК ще з минулого року, тому що він змушений це робити.

Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в Російській Федерації занадто багато сил, які хочуть його усунути,

– додав голова ГУР.

За його словами, очевидно, що Пригожин намагатиметься захистити себе, тому що для нього це навіть не питання вигнання чи в'язниці, це питання життя і смерті.