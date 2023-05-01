Серйозний ляпас Путіну й російські армії, – Черник пояснив, чому Бахмут важливий окупантам

Бахмутський напрямок продовжує залишатися найспекотнішим місцем фронту. У ЗСУ повідомили, що ворог кинув на Бахмут понад 25 тисячі живої сили, десятки танків та 450 броньованих машин.

Таке зосередження сили на цій ділянці фронту послаблює ворога на інших напрямках. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що стратегічний східний плацдарм залишається для росіян головним.

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У ворога дефіцит якісної техніки

Військовий експерт впевнений, що Бахмут для росіян принципова психологічна і політична точка.

Путін вже стільки віддав наказів його пройти, а не можуть. І це серйозний ляпас і йому персонально, і всій російській армії,

– наголосив Черник.

У частини живої сили – 25 тисячі особового складу росіян – це дуже багато.

Це – повноцінний корпус, і це відчутна сила. У частині ж забезпечення бронетехнікою не так уже і багато. У окупантів з'являється серйозний дефіцит з якісною технікою,

– зауважив військовий експерт.

На сьогодні Бахмут виконує своє завдання – сковує сили противника. Також він став своєрідним Сталінградом навпаки. Він нагадав, що Німеччина у Другій світовій війні під Сталінградом "зламала сталеві зуби", і з того моменту почався великий контрнаступ.

"Є надія, що й Бахмут виконає таку саму роль", – сподівається співрозмовник.

Ворог знизив інтенсивність атак

В Бахмуті росіяни потрапили в пастку, коли сконцентрували всі свої наміри саме на захопленні міста.

І вони з цієї пастки вже не вийдуть. Головним аргументом цього є загальне зниження атак на Бахмутському напрямку. Якщо в березні противник атакував 100 – 120 разів на добу, то зараз – менш як 40 разів. Це є ознакою стратегічного вихолощування сил противника,

– відзначив Черник.

Але разом з тим їх не можна жодним чином недооцінювати. Людський потенціал у росіян ще доволі великий, а автоматів Калашнікова та рушниць Мосіна у них ще багато.

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Все залежить від погоди

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський пояснив, що сили оборони не просто захищають рубежі в Бахмуті, але й контратакують і навіть відкидають росіян з раніше захоплених позицій.

На сьогодні завдання в Бахмуті – перемелювати ворога, а справжні передумови контрнаступу складуться тоді, коли буде повністю оснащене те угрупування, яке буде залучене для наших контрнаступальних дій,

– запевнив військовий експерт.

Адже величезний бронепакет для ЗСУ – у дорозі, підсилення ППО відбувається прямо зараз. Але й, на його думку, все залежить від погоди, тому що вся бронетехніка неймовірно важка.

"Якщо радянські танки мають вагу 39 – 43 тони, то західні аналоги Leopard 2, Challenger, M1 Abrams – від 62 – 75 тони. Щоб вони якісно пересувались, потрібна суха погода. Думаю, у найближчі тижні вона встановиться", – наголосив Петро Черник.

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