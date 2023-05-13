Виснажуємо ворога у Бахмуті й б'ємо у слабкі місця, – воїн ЗСУ прогнозує перелом на фронті

Біля Бахмута ЗСУ проводять контрнаступальні дії на південному та північно-західному напрямках. Українським бійцям вдалося взяти контроль над трасою, якою можна заїхати у місто.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів старший солдат 80 окремої десантно-штурмової бригади Антон Петрівський. За його словами, кадрові російські війська втрачають ініціативу на флангах.

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"Успіх української армії буде лише зростати. Думаю, найближчим часом ми побачимо перелом на фронті. Наш Генштаб діє стратегічно розумно. Ми довіряємо цим рішенням. У найближчому майбутньому буде значна і тактична, і стратегічна перевага на боці ЗСУ", – впевнений він.

ЗСУ зможуть відбити свої території

Петрівський зазначив, що є певна стратегія нашого Генштабу, яка передбачає звільнення усіх територій України та не виключає набагато масштабніших контрударів на інших напрямках. Бахмут є одним із тактичних відтинків фронту.

Ми їх (росіян – 24 Канал) виснажуємо, б’ємо у слабкі місця. Ми повинні спостерігати за усією лінією фронту. Як ми бачимо з попередніх місяців ведення бойових дій, за будь-якими нашими тактичними тимчасовими відходами ми завжди переходимо в контратаку і відбиваємо набагато більші території,

– підкреслив він.

Старший солдат 80 окремої десантно-штурмової бригади наголосив, що потрібно вірити офіційній інформації від Генштабу та не поширювати різну дезінформацію про контрнаступ ЗСУ.

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Пригожин шукає виправдання

Антон Петрівський звернув увагу на численні заяви власника ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина, де він ниє, що в його найманців нема боєприпасів та лають керівництво Росії.

"Пригожин готує ґрунт, щоб виправдати невдачі на цьому напрямку і відкинути від себе звинувачення. Він бачить, що стратегічно буде велика поразка. Він розуміє, що треба звинуватити керівництво Росії, щоб потім ніхто не звинувачував його та ПВК "Вагнер", – вважає військовий.

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