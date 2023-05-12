Російські війська сиплються: полковник запасу припустив, що відбуватиметься у Бахмуті

Вже понад 9 місяців тривають важкі бої за Бахмут. За даними іноземних аналітиків, росіяни вже потрохи втрачають позиції. Коли окупанти зрозуміють, що можуть опинитись в оточенні, то втечуть з Бахмутського напрямку.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, наступальні дії ЗСУ на Бахмутському напрямку вже почались.

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Росіяни втечуть з Бахмута

Світан зазначив, що у напрямку Бахмута та Соледара російське угрупування, яке рухалось з Попасної, не змогло підтягнути фланги. За рік росіяни пройшли 30 кілометрів до Бахмута та 20 – у бік Слов'янська.

ЗСУ починають відрізати угрупування, яке намагалось рухатись на Слов'янськ. Угрупування затиснуте, воно перебуває між Бахмутом та Соледаром. Українські війська розпочинають наступальні дії, проведена розвідка боєм,

– сказав він.

Як стверджує військовий експерт, на Бахмутсько-Соледарському напрямку зараз перебуває 4 – 5 тисяч вагнерівців. Якщо українське командування прийме рішення про відрізання цього угрупування, переведення його в оперативне, а потім у повне оточення чи знищення, то росіяни будуть втікати.

"Як тільки окупанти зрозуміють, що їх можуть оточити, то вони дуже швидко на ці 30 кілометрів за 30 хвилин втечуть назад у Попасну. У районі Попасної будуть намагатись втримати фронт Горлівка – Попасна – Лисичанськ", – вважає льотчик.

Наступ ЗСУ вже розпочався

Роман Світан підкреслив, що наступальні дії ЗСУ на Бахмутському напрямку тривають вже тиждень. Власник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин у своїх заявах ниє, що через наступ українських бійців його найманці мають великі втрати.

Сиплються російські війська. Пригожин це бачить і прогнозує наш подальший рух. Поруч з ним є військові, які прекрасно розуміють убогість позицій ПВК "Вагнер" та російської армії. В районі Бахмута і Соледара ЗСУ візьмуть окупантів у кліщі,

– зауважив співрозмовник.

Льотчик-інструктор переконаний, що вагнерівцям залишається тільки покинути Бахмут. Проте нема розпорядження від російського військовогого керівництва, а самовільний відхід ПВК "Вагнер" буде розцінений як дезертирство.

"Без бойового розпорядження на відхід вагнерівці помруть під ударами нашої артилерії у Бахмуті. Приблизно 4 тисячі вагнерівців у Бахмуті. Якщо вони будуть втрачати по роті, по 100 людей, то десь через за 40 днів ПВК "Вагнер" буде знищена", – додав Світан.

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