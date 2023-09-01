Бахмут був пасткою для росіян від початку: за якої умови окупанти можуть залишити місто

Бахмут завжди був пасткою для російських окупантів, але не тому що вони не мають шляхів виходу з міста. Усе набагато простіше – ворог не отримав такого наказу.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив 24 Каналу, що наразі жодного тактичного оточення для росіян у Бахмуті немає. Вони мають достатньо шляхів виходу з міста, але їм не дозволяють цього зробити.

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"Бахмут виконує функцію пастки із самого початку наступу росіян на місто. Окупанти можуть звідти вийти, попри що логістичні артерії під нашим вогневим впливом", – пояснив Коваленко.

За його словами, головна проблема ворога полягає в тому, що він не отримує наказу на вихід з міста.

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"Місто повністю зруйноване, і ховатись від наших артобстрілів дуже складно", – пояснив Коваленко.

Переміщення окупантів постійно контролюють українські розвідувальні дрони, які передають інформацію нашій артилерії. Вона з панівних висот обстрілює Бахмут, що лежить у низині.

Також доволі ефективними в знищенні ворога є касетні боєприпаси, які можуть покрити великі площі.

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські війська просуваються вперед на Бахмутському напрямку. Захисники рухаються на південному фланзі та вийшли на багато панівних висот.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначив, що ворог постійно намагається повернути втрачені позиції на Бахмутському напрямку, але даремно. Інтенсивні бойові дії тривають саме біля Курдюмівки, Ягідного та Андріївки.

Станом на 28 серпня Сили оборони України звільнили вже 44 квадратних кілометри навколо Бахмута. Просування захисників триває.