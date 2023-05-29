Він вже цілком самостійний князь, – політолог сказав, чому насправді Пригожин тікає з Бахмута

Власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин єдина людина, яка здатна показати бодай якийсь результат в Росії. Його заява про захоплення Бахмута переслідує дві цілі: оголосити себе переможцем в очах російського народу і покинути позиції, побоюючись українського наступу.

Про це 24 Каналу розповів політолог Дмитро Орєшкін. За його словами, Путін вимушений рахуватись з Пригожиним, точно так само, як і з Шойгу – відмова від когось з них означатиме визнання поразки.

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В Росії цінують військових злочинців

На думку Орєшкіна, заява Пригожина про вихід з Бахмута – типовий для нього театральний хід. Водночас цей хід, з точки зору Пригожина, є правильним: тепер він може транслювати російському суспільству, що виконав завдання.

, що в українському Міноборони не підтверджують заяви росіян про взяття міста. Українські війська продовжують контролювати околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак".

"Він йде з виглядом переможця, підставляючи російське міноборони, яке має виставити підрозділи на заміну вагнерівців. Думаю, що він увійшов в 10-ку найпопулярніших політиків в Росії. Такий порядок денний сформував президент Росії Володимир Путін – чим людина відмороженіша, цинічніша, тим більше влади та поваги вона має у російському суспільстві", – зазначив політолог.

Дмитро Орєшкін про заяви Пригожина про Бахмут: дивитись відео

Росіянам буде важко захистити свої "здобутки"

Орєшкін звернув увагу, як наближені до Пригожина ЗМІ почали порівнювати битву за Бахмут з битвою за Берлін, забувши, що битва за Берлін була кінцем війни, а Бахмут, в кращому випадку – серединою.

"Взяти місто одна справа, але як тепер його утримати. Як тримати оборону на розвалинах, де важко організувати постачання, спорудити позиції тощо. Ситуація схожа з островом Зміїним. Україна наступає з флангів, потрібно оборонятись, проводити ротацію, а в цих умовах зробити це важко", – додав він.

Путін намагається зменшити популярність Пригожина

Для підтримки власного іміджу "завойовника" й "захисника" Путіну потрібно демонструвати якісь перемоги. Водночас в пропагандистських сюжетах про Бахмут уникають згадки саме Пригожина, там обмежуються загальними назвами – російські військові, вагнерівці, десантники, добровольці.

"Пригожина не можливо так просто "прибрати", як, наприклад, воєнкорів: він має силові ресурси, щоб себе захистити. Він вже цілком самостійний князь, який не буде підкорятись наказам. В крайньому разі він поїде в Африку", – наголосив політолог.

Попри те, що Путін намагається зменшити популярність Пригожина, він все-таки знаходить свою аудиторію, особливо серед тих, хто вважає Путіна занадто м’яким і критикує хід війни. У такому сенсі, Пригожин стає не лише медійною, а й політичною силою. Тому, у Путіна дилема – Пригожин занадто сильно нарощує вплив і може загрожувати йому, а з іншого боку – Пригожин єдиний, хто дає бодай якийсь "результат" в російській армії.

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