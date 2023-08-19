Росіянам не вистачає резервів: боєць ЗСУ розповів як змінилися війська окупантів у Бахмуті

Українські військові тиснуть на величезній ділянці фронту на заході Донецької області й Запоріжжі. З огляду на це ворог змушений перекидати війська.

Політолог і боєць ЗСУ Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, хто натепер воює проти захисників у Бахмуті.

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"Росіяни забрали 1 і 2 армійські корпуси з Бахмута. Туди зайшли три полки якихось територіальних військ – це вони, мабуть, намагаються скопіювати нашу тероборону", – зазначив Сазонов.

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Крім того, на південь від Бахмута працюють мотострілецькі та десантні війська ворога. Є багато так званих рот "Шторм-Z".

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"Усі напрямки для них пріоритетні. Там, де вони здригнуться, ми підемо вперед, тому їм треба тримати [оборону] скрізь. Але резервів не вистачає", – пояснив Сазонов.

Щоб набрати нові сили, у Росії триває прихована мобілізація. Забирають також людей на окупованих територіях.

Однак завербувати замало – потрібно ще екіпірувати та навчити, а цього країна-агресорка гарантувати не може. Тому якість нових військ залишається сумнівною.

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