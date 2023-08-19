Росіянам не вистачає резервів: боєць ЗСУ розповів як змінилися війська окупантів у Бахмуті
Українські військові тиснуть на величезній ділянці фронту на заході Донецької області й Запоріжжі. З огляду на це ворог змушений перекидати війська.
Політолог і боєць ЗСУ Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, хто натепер воює проти захисників у Бахмуті.
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"Росіяни забрали 1 і 2 армійські корпуси з Бахмута. Туди зайшли три полки якихось територіальних військ – це вони, мабуть, намагаються скопіювати нашу тероборону", – зазначив Сазонов.
Які війська окупантів натепер перебувають у Бахмуті: дивіться відео
Крім того, на південь від Бахмута працюють мотострілецькі та десантні війська ворога. Є багато так званих рот "Шторм-Z".
Чому росіяни вивели війська з Бахмута
"Усі напрямки для них пріоритетні. Там, де вони здригнуться, ми підемо вперед, тому їм треба тримати [оборону] скрізь. Але резервів не вистачає", – пояснив Сазонов.
Щоб набрати нові сили, у Росії триває прихована мобілізація. Забирають також людей на окупованих територіях.
Однак завербувати замало – потрібно ще екіпірувати та навчити, а цього країна-агресорка гарантувати не може. Тому якість нових військ залишається сумнівною.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські війська продовжують наступати південніше від Бахмута. Триває контрбатарейна боротьба.
- Дуже помічними для захисників на цьому напрямку стали касетні боєприпаси. Заступник командувача Східного угруповання військ з комунікацій Сергій Череватий зазначив, що ці снаряди гарно вписались в "ансамбль".
- Раніше стало відомо, що українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52 на Бахмутському напрямку. Один такий коштує понад 484 мільйони рублів. Загалом від початку вторгнення Росія втратила понад 40 таких вертольотів.