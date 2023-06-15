Росіяни ще не встигли зробити лінію укріплення, – Ступак про ситуацію у Бахмуті

Збройні Сили мужньо та відчайдушно боронять Україну від навали російських окупантів. Наразі наші бійці мають успіхи біля Бахмута, який росіяни вже декілька разів нібито "брали" та все марно.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ, фахівець Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він додав, що за понад 9 місяців оборони місто-фортеця стало символом стійкості українського народу.

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На Бахмутському напрямку українські бійці наступають тими силами, що стримували окупантів. Зараз під Бахмутом не наступають новостворені бригади наступу ЗСУ. Росіян виганяють ті ж самі захисники та захисниці, які тримали оборону.

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9 місяців прокручували росіян на м'ясорубці

Росіяни масово закидають у Бахмут повітряно-десантні війська. Ймовірно, військове керівництво визначило, що саме Бахмутський напрямок буде перспективним для українського наступу.

Водночас Збройні Сили просуваються біля Бахмута й намагаються оточити ворога.

Українським військовим вдалося деокупувати кілька населених пунктів у Донецькій області, зокрема села Благодатне та Макарівку.

Росіяни ще не встигли там зробити собі лінію укріплення,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Як зазначив Ступак, у нас укріплення були й завдяки цьому ЗСУ просто як на м'ясорубці прокручувати окупантів весь цей час.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку