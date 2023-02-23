Тактика починає буксувати, – Цаплієнко про спроможність Росії на "великий наступ"

Поблизу Бахмута в Донецькій області тривають досить важкі бої для українського війська в міській забудові.

Про це 24 Каналу розповів військовий кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко. Він також повідомив, що в районі села Іванівське, напрямок Часового Яру на південному заході Бахмута, українські захисники відтіснили росіян з деяких позицій.

Дивіться також "Великий наступ" вже триває: у розвідці розповіли, чого чекати від росіян

За його словами, ворог продовжує на цьому напрямку тактику піхотних хвиль, яка, на їхню думку, є успішною.

"Ми вже побачили, що тактика використання нескінченної кількості солдатів починає буксувати", – наголосив кореспондент.

Андрій Цаплієнко про ймовірність "великого наступу" росіян: дивіться відео

Немає суперечності

Він зауважив, що деякі американські військові аналітики радять відвести війська від Бахмута, мовляв, неможливо готуватись до масштабного контрнаступу українським військам і тримати оборону Бахмута.

Але я не бачу тут суперечності, тому що українські захисники достатньо сильно виснажують росіян в районі Бахмута. І саме тому ворог зараз неспроможний провести ефективні наступальні заходи. І це показують їхні спроби наступати на декількох напрямках – Сватове, Кремінну, Авдіївку, Вугледар,

– вважає Андрій Цаплієнко.

За його словами, там росіяни не просуваються, попри всі зусилля, які вони докладають до так званого їхнього "великого наступу".

Ситуація на фронті: останні новини