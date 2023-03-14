Повільно, але росіяни просуваються, – полковник про ситуацію в Бахмуті

Ситуація в Бахмуті вже котрий тиждень поспіль залишається дуже складною. Ворог не відступає і продовжує атакувати. Але українські захисники героїчно дають відсіч окупантам, утримуючи місто-фортецю.

За словами полковника ЗСУ в запасі, військового експерта, льотчика-інструктора Романа Світана, окупанти просуваються по Півночі та Півдню Бахмута, проте на невелику відстань – 100 – 200 метрів. Про це він розповів 24 Каналу.

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Організували танкову "карусель"

Він наголосив, що українські частини також підтягнуті до міста і нещодавно добре відпрацювали наші танкісти по Півдню Бахмута.

Вийшли декілька наших батальйонів та організували танкову "карусель". Російським військам, що просувались по Півдню міста та намагались перерізати нашу дорогу до Костянтинівки, було "весело",

– підкреслив Світан.

Полковник ЗСУ розповів, що на Півночі окупанти просунулись на "Завод кольорових металів".

"Зараз наші частини їх там ганяють і "виколупують" їх зі 100-метрової глибини. Потягнуло росіян до центру Землі", – зауважив він.

Роман Світан про ситуацію в Бахмуті: дивіться відео

Можемо взяти в оперативне оточення

Він повідомив, що також окупанти намагаються просунутись в районі Бахмута у бік Слов'янська.

Але вони бояться рухатись далі, бо дуже відірвалися, і тепер ці частини можуть відсікти наші захисники і взяти в оперативне оточення,

– пояснив військовий експерт.

Роман Світан наголосив, що в Бахмуті важко, але наші воїни стоять і тримають місто.

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