Там реальне пекло, – військовий капелан про ситуацію в Бахмуті

Бахмут сьогодні – найгарячіша точка в Україні. Наші захисники чинять спротив ворожій навалі й не залишають окупантам жодної можливості увірватися в місто.

Наразі в Бахмуті тривають інтенсивні бої та відчувається, що ворог хоче в короткі терміни забрати місто і території Донецької області. Про це 24 каналу розповів військовий капелан УГКЦ Михайло Греділь.

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"Вагнерівці" доказують, що кращі за регулярну армію Росії

Він зазначив, що приїхав в Бахмут для того, щоб зустрітися з нашими військовими медиками та передати їм броньований автомобіль для евакуації поранених.

За його словами, в місті дуже складна ситуація. Особливо інтенсивно там діє терористичне угрупування "Вагнер". Вони показують і доказують, що є кращими, ніж регулярна армія Росії.

"Проте наші військові сильно розлючені цією ситуацією, вважаючи на те, яка зараз погода, скільки побратимів, наших воїнів віддає своє життя на цьому напрямку", – наголосив капелан.

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Обстріли не припиняються

Він наголосив, що наші військові мають намір якнайшвидше знищити ворога для того, щоб перепочити і щоб покращити ситуацію на бахмутському напрямку.

В Бахмуті обстріли не припиняються взагалі. Ворог б'є не тільки по військовім, але й по цивільній інфраструктурі. Палають будинки, магазини. Реальне пекло в тому Бахмуті,

– мовить він.

Греділь зазначив, що в місті він не побачив пішоходів, людей, які б гуляли вулицями, проходили кудись.

"Ми спілкувалися з військовими і вони розповіли, що доволі багато людей залишилось у Бахмуті. Вони зараз сидять по підвалах. Це переважно старше населення, але також є молоді і навіть діти", – розповів він.

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