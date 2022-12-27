Там реальне пекло, – військовий капелан про ситуацію в Бахмуті
Бахмут сьогодні – найгарячіша точка в Україні. Наші захисники чинять спротив ворожій навалі й не залишають окупантам жодної можливості увірватися в місто.
Наразі в Бахмуті тривають інтенсивні бої та відчувається, що ворог хоче в короткі терміни забрати місто і території Донецької області. Про це 24 каналу розповів військовий капелан УГКЦ Михайло Греділь.
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"Вагнерівці" доказують, що кращі за регулярну армію Росії
Він зазначив, що приїхав в Бахмут для того, щоб зустрітися з нашими військовими медиками та передати їм броньований автомобіль для евакуації поранених.
За його словами, в місті дуже складна ситуація. Особливо інтенсивно там діє терористичне угрупування "Вагнер". Вони показують і доказують, що є кращими, ніж регулярна армія Росії.
"Проте наші військові сильно розлючені цією ситуацією, вважаючи на те, яка зараз погода, скільки побратимів, наших воїнів віддає своє життя на цьому напрямку", – наголосив капелан.
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Обстріли не припиняються
Він наголосив, що наші військові мають намір якнайшвидше знищити ворога для того, щоб перепочити і щоб покращити ситуацію на бахмутському напрямку.
В Бахмуті обстріли не припиняються взагалі. Ворог б'є не тільки по військовім, але й по цивільній інфраструктурі. Палають будинки, магазини. Реальне пекло в тому Бахмуті,
– мовить він.
Греділь зазначив, що в місті він не побачив пішоходів, людей, які б гуляли вулицями, проходили кудись.
"Ми спілкувалися з військовими і вони розповіли, що доволі багато людей залишилось у Бахмуті. Вони зараз сидять по підвалах. Це переважно старше населення, але також є молоді і навіть діти", – розповів він.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Окупанти місяцями намагаються захопити Бахмут, але їм не вдається це зробити. Втім, перед ворогом стоїть амбітніше завдання – вийти на адміністративні межі Донецької області до кінця цього року. Водночас окупанти не можуть впоратися навіть з оточенням Бахмуту.
- Інститут вивчення війни підкреслює, що за його спостереженнями наступ російських військ у районі Бахмута починає сповільнюватися. Адже Російським збройним силам потрібно перегрупуватися, щоб підготуватися до ретельнішого та агресивнішого наступу на українські позиції.
- Радник Офісу Президента Олексій Арестович, розповів, що командування окупантів кидає у наступ на Бахмут зеків без касок і бронежилетів. Також він скептично оцінив інформацію про те, що в Росії планують призвати ще 300 тисяч людей на військову службу. Арестович наголосив, що в країні-агресорці серйозні проблеми зі спорядженням.